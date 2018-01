Golden Globe 2018: A Három óriásplakát Ebbing határában és a Lady Bird nyert - képgaléria

A legjobb musical vagy vígjáték mezőnyből a Lady Bird, a drámák közül pedig a Három óriásplakát Ebbing határában nyerte el a Golden Globe-díjat a helyi idő szerint vasárnap este a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben 75. alkalommal megrendezett ceremónián, amelyen a legnagyobb figyelmet a produkciókon és alkotóikon kívül a szexuális zaklatások elleni fellépés kapta.A rendszerint színpompás gálán megjelent közönség, Hollywood krémje ezúttal feketébe öltözött, hogy jelezze szolidaritását a szexuális zaklatások áldozataival.A hollywoodi filmipar befolyásos női szereplői a közelmúltban indították el Az idő lejárt! (Timeís Up!) kezdeményezésüket, amely támogatást ígért az áldozatoknak. A mozgalom prominens tagjai, köztük Meryl Streep, Emma Watson és Michelle Williams a női és emberi jogok ismert képviselőit vitték magukkal a rendezvényre.A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége (HFPA) több mint két tucat filmes és televíziós kategóriában adta át díjait a jubileumi ceremónián.Az idei díjszezon első nagy díjátadó gálájának házigazdája, Seth Meyers a Hollywoodot megrázó szexuális zaklatási botránnyal kapcsolatos csípős megjegyzésekkel és tréfákkal nyitotta meg a 75. díjátadót.A filmes mezőnyből a legjobb musical vagy vígjáték díját a Lady Bird kapta, a drámák közül pedig a Három óriásplakát Ebbing határában nyert.Az estén a Három óriásplakát Ebbing határában író-rendezője, Martin McDonagh a legjobb forgatókönyvért odaítélt díjat kapta meg. Továbbá a film női főszereplője, a meggyilkolt lánya igazságát kereső, dühös anyát alakító Frances McDormand és férfi mellékszereplője, Sam Rockwell is díjazott lett.Greta Gerwig rendezői bemutatkozása, a Lady Bird a főszereplő, Saoirse Ronan révén a musical vagy vígjáték mezőny legjobb színésznőjének járó díjat is elnyerte.Ronan a vásznon sacramentói kamaszt alakít, akinek elég feszült a viszonya az anyjával, ráadásul utolsó középiskolai éve is zaklatottan telik. A színésznő édesanyjának ajánlotta díját.A legsötétebb óra című történelmi filmben a főszerepet játszó Gary Oldman a drámák mezőnyében vitte el a legjobb színészének járó díjat. Oldmant az Oscar-favoritok között is emlegetik már Winston Churchill megformálásáért.A legjobb filmrendező Golden Globe-szobrát Guillermo del Toro nyerte el A víz érintése című filmjéért.A legjobb idegen nyelvű filmek mezőnyéből pedig a Fatih Akin rendezésében készült német Aus dem Nichts vitte el a díjat mások mellett Angelina Jolie kambodzsai népirtásról szóló filmje elől.A legjobb animációs film díját a Disney-Pixar produkciójaként készült Coco kapta, amelyet az Oscar-díjra is esélyesnek tartanak az elemzők.A legtöbb televíziós díj olyan színésznek, színésznőnek vagy programnak jutott, akik és amelyek négy hónapja már a tévés Oscart, az Emmy-díjat is megkapták.Az HBO Hatalmas kis hazugságok című sorozata több Golden Globe-bal távozott, köztük megkapta a legjobb limitált tévésorozat vagy film trófeáját, főszereplője, Nicole Kidman a kategória legjobb színésznője lett és Alexander Skarsgard is díjat kapott a sorozatban nyújtott játékáért a legjobb féri mellékszereplőként.Reese Witherspoon, a Hatalmas kis hazugságok producere és egyik szereplője a bántalmazott, családon belüli erőszak áldozatául esett nőknek azt üzenete: "Látunk benneteket, hallunk benneteket és el fogjuk mondani a történeteiteket".A legjobb drámai sorozat A szolgálólány meséje lett. A Margaret Atwood regényéből készült drámasorozat egy totalitárius világban játszódik, ahol a nőket tulajdonként kezelik. A széria főszereplője, Elisabeth Moss is Golden Globe-díjas lett.Az estén díjazott színésznők közül ő is megemlítette Hollywood felelősségét abban, hogy erős nőkről szóló történeteket meséljen el. Moss Margaret Atwoodnak ajánlotta díját és azoknak a nőknek, akiknek volt bátorságuk felszólalni az igazságtalanság ellen, a toleranciáért.A musical- vagy vígjátéksorozat mezőnyben az ötvenes években játszódó The Marvelous Mrs. Maisel győzött, amelynek sztárja, Rachel Brosnahan, aki egy startupos babérokra törő háziasszonyt játszott, szintén megkapta a kategória legjobb színésznőjének járó elismerést.A musical- vagy vígjátéksorozatban szereplő legjobb színész Golden Globe-díját a Master of None sztárja, Aziz Ansari kapta. Ewan McGregor pedig a limitált tévésorozat vagy -film kategóriában nyerte el a legjobb színész díját a Fargo harmadik évadában alakított kettős szerepéért.A gálán Oprah Winfrey befolyásos televíziós személyiséget és üzletasszony a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA) megkapta a Cecil B. DeMille-életműdíjat. A 63 éves Winfrey-t a közönség felállva ünnepelte. Köszönőbeszédében hangsúlyozta: ő az első fekete nő, aki átvehette ezt az elismerést és reméli, hogy ez a gesztus hatással lesz a ceremóniát néző fiatal lányokra. "Új nap jelent meg a horizonton" - üzente nekik.A hollywoodi filmvilágot megrázó szexuális zaklatási botrányt érintve pedig arra biztatta a díjátadó nézőközönségét, hogy álljanak ki igazukért és mondják el, ami velük történt, mert ez a legerősebb eszközük a visszaélések felszámolására.Az újságíró-testület története során először élő adásban jelentették be, hogy egy-egy millió dollárt adományoznak két újságírócsoportnak.Meher Tatna, a HFPA elnöke a ceremónián mondta el, hogy az International Consortium Of Investigative Journalists elnevezésű nemzetközi oknyomozó csoportot és a Committee To Protect Journalists nevű, újságírók jogait védő szervezetet támogatják az adománnyal.A Golden Globe-díjakat gyakran emlegetik az Oscar-díjak előszobájaként. Az amerikai filmakadémia március 4-én tartja díjátadó gáláját a hollywoodi Dolby Színházban.