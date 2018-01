Golden Globe titkok a Hello Hollywood évadnyitó adásában

Folytatódik a TV2 népszerű filmes magazinműsora, a Hello Hollywood. Návai Anikó ebben az évadban is ellátogat a világ legnagyobb filmfesztiváljaira, a legújabb mozipremierekre és interjúkat készít a filmvilág állócsillagaival, napjaink sztárjaival és a feltörekvő fiatalokkal. Az elkészült interjúkat minden vasárnap délután, 16:50-től láthatják a TV2 nézői. A január 14-i évadnyitó epizód teljes egészében a Golden Globe díjátadóval foglalkozik majd. Návai Anikó egy gyönyörű, aranyszínű ruhával készült az eseményre, ám ezt az utolsó pillanatban feketére cserélte.– Benes Anita a legnagyobb karácsonyi hajtásban tervezett nekem egy csodaszép, aranyszínű csipkeruhát, ám a gála előtt egy héttel kiderült, hogy a világsztárok – Meryl Streep, Emma Stone és Natalie Portman vezetésével – feketében lesznek, a #metoo mozgalom áldozatai iránt való tisztelgésük jeléül. Egy nappal a díjátadó előtt a műsor Facebook oldalán indítottam egy szavazást, hogy feketében, vagy az eredetileg tervezett ruhámban menjek el az estre. 75 százalékban a feketére voksoltak az emberek. Mint kiderült, jól tettem, hogy hallgattam rájuk, mert az eseményről beszámoló riporternők szinte kivétel nélkül feketébe öltöztek. A Hello Hollywood első adásában a vörös szőnyeges interjúk mellett részletesen foglalkozunk majd a Time’s Up mozgalommal és a tavalyi évet meghatározó hollywoodi zaklatási botrányokkal is – árulta el Návai Anikó, aki Nicole Kidman-nek is gratulált, miután a színésznő átvette díját a Hatalmas kis hazugságokban alakított szerepéért.