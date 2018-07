Gólyatöcs? Gulipán? Nagy póling? - Szavazzon kedvencére!

Gólyatöcs vagy szép, régies népi nevén széki gólya

Forrás: mme.hu / Orbán Zoltán

Gulipánok

Forrás: mme.hu / Orbán Zoltán

Nagy póling

Forrás: mme.hu / Szilágyi Attila

A lakosság július 23-ig szavazhat arra, hogy a gólyatöcs, a gulipán vagy a nagy póling legyen a 2019-es év madara.A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 1979-óta választja meg az év madarát a lakosság segítségével, így idén is várják a szavazatokat a szervezet honlapján - közölte az MME kedden az MTI-vel.egy fekete-fehér színű, hosszú lábú, egyenes csőrű parti madár. A faj egyedei a kopár, sekély vízborítású helyeken, laza telepeket alkotva vagy egyesével költenek.Magyarországon rendszeresen fészkel, a költőpárok száma az adott év csapadékviszonyaitól függően 200-1000 pár. Fészke kis talajmélyedés, amelybe növényi törmelékeket hord. Védelmének alapját a még meglévő természetes szikes tavak megőrzése és az egykori fészkelőhelyek rehabilitációja jelenti.Vonuló faj, Afrikában telel.Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 000 forint.felfelé hajló csőrével tűnik ki a parti madarak közül. Eurázsiában és Észak-Afrikában a tengerpartok és a kontinentális sós tavak mentén, a talajon költ. Kis számban ugyan, de rendszeresen Magyarországon fészkelő faj, jellemzően a Kiskunság szikes tavain, de az Alföldön és a Dunántúlon is megfigyelhető.Magyarországi állománya a csapadékviszonyok függvényében ingadozik, 100-850 párra tehető. Csőre speciális táplálkozásmódjához idomult, a víz színén oldalirányban kaszálva apró rovarokat, rákokat szűr ki a sekély vízből. A hazai állomány fennmaradását a szikesek rekonstrukciója és megfelelő kezelése biztosíthatja.Vonuló faj, a telet a mediterráneumban és Afrikában tölti.Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 000 forint.a legnagyobb termetű hazai parti madár, csőre feltűnően hosszú, lefelé hajló. Magyarország vizenyős rétjein, turjánvidékein és lápjain szórványosan és csak kis számban költ, fészkelő állománya csak 20-60 párra tehető. Fészkét a vizenyős élőhely szárazabb foltjain, főleg száraz fűből építi.Hosszú és hajlott csőrével képes mélyen az iszapba és a laza talajba nyúlva férgeket és egyéb apró gerinctelen zsákmányállatokat keresgélni. Magyarországi állományának védelme csak jellegzetes költőhelyeinek, a turjánosoknak megőrzésével biztosítható.A másik két jelölthöz hasonlóan a nagy póling is vonuló faj, Afrikában és Ázsia déli részén telel.Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 500 000 forint.