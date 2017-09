Gondolattal mozgatható művégtagot mutattak be Szegeden

Az európai klinikai neurofiziológusok legkiválóbbjai számoltak be a legújabb eredményekről Szegeden azon a konferencián, amelyet a Magyar Klinikai Neurofiziológia Társaság szervezett.Kamondi Anita professzor, a Magyar Klinikai Neurofiziológia Társaság elnöke, az Inforádió műsorában arról is beszélt, hogy volt egy olyan szimpózium, amelyen a gondolkodás révén mozgatható művégtagot mutatták be.

A művégtagok elektromosan hozzákapcsolják a megmaradt idegekhez, a perifériás idegek továbbítják elektromos jelek formájában a gondolatot az érintkezőhöz, így ha a beteg elég sokat gyakorol, kivitelezni tudja az elgondolt mozdulatot

- ismertette a professzor.