Gondolná, hogy az emberi kapcsolatainak akár árthat is a Facebook?

Dübörög a Facebook, fotók, posztok, kommentek röpködnek. A sokaknál időt rabló tevékenység a Reader’s Digest gyűjteménye alapján jellemet, kapcsolatokat és a korábban kialakult képet is negatívan formálhatja – közölte a Bors Nem szerencsés politikai és vallási nézeteivel teleírnia a közösségi oldalát, kísérletet téve arra, hogy másokat is önmaga mellé állítson, mert ezek megosztják az ismerőseit. Akadnak, akik a saját meggyőződésükkel ellentétes vélemények láttán vitába szállnak, elfordulhatnak vagy csak emiatt megszakíthatják a kapcsolatot önnel, holott korábban hasznos kötelék alakult ki.A személyes párbeszédnél is szókimondóbbak a közösségi oldalakra kiírt kommentek. A durva válaszok még erőszakosabb feleleteket szülhetnek, ingerültté, agresszívvá téve a felhasználót, az ezzel járó feszültség pedig a valós életben is lecsapódhat. Mielőtt bármire reagálna, mondja ki magának hangosan. Megfékezheti.

Tartalmuk miatt oszt meg képeket, cikkeket, gondolatokat vagy csak pozitív visszajelzéseket gyűjt? Ha az utóbbi, az elmaradt lájkok rosszkedvet okozhatnak. Napi két-három poszt és hozzászólás bőven elég! Inkább éljen a valódi világban, találkozzon és beszélgessen személyesen az igazán fontos emberekkel, és áldozzon rájuk abból, amiből senkinek sincs elég: az idejéből.Megkomponált fotókkal áloméletet mutathat a hétköznapi helyett, amelyekre dicsérő és irigykedő megjegyzések tömege érkezhet. Ám az így kialakított imázsnak való megfelelés újabb és újabb nehézségeket jelenthet, s hosszú távon önhasonuláshoz, elszigetelődéshez vezethet, hiszen a kamu siker egy személyes találkozás során lelepleződhet. Lehet, hogy menőnek tűnik, de igazából nem másokat, önmagát csapja be!Egy kép a posztoló napi megjelenéséről, egy másik ebéd közben, munkahelyi szelfit váltja a céges bulis csoportkép, a privát nyaralás smink nélkül, a fáradt arcú, dugóban vergődés és az edzést követő bomba alakos fotó. A túl sok portré önteltséget sugall, s egoistává teheti az embert. Elég egy jó profilkép, felesleges mindennap fotóalbumokat készíteni, megosztani.