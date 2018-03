Gőzerővel keresik az X-Faktor új mentorait - Ketten is felállnak a mentorszékből

Radics Gigi távozását már egy ideje rebesgetik. Mostanra biztossá vált, hogy az énekesnő távozik az X-Faktorból - írja a Story magazin információira hivatkozva a nlcafe.hu „Gigi nagyon szerette az X-Faktort, de külföldi karrierre vágyik. Amerikában most van erre lehetősége. Sajnos a tengerentúli munka nem egyeztethető össze a műsorral, ezért a csatorna vezetésével közösen úgy döntöttek, egy időre kiszáll a műsorból."A másik távozóról is érkeztek hírek. Úgy tudni, ByeAlex sem folytatja, de nála sokkal összetettebb a képlet, hogy miért is döntött végül a távozás mellett.A magazin úgy tudja, már gőzerővel keresik az utódokat és mentorként már 3 férfi és 3 nő is szóba került.