Grammy - Őket díjazták az 59. gálán - Galéria

Ma hajnalban kiosztották a zeneipar legrangosabb díjait.A díjátadó előtt mindenki azt találgatta, hogy vajon Beyoncé, vagy Adele albumát fogja-e értékelni az Akadémia.Mindketten jelöltek voltak a legfontosabb kategóriákban. Beyoncé elől Adele egy 2015-ös albummal halászta el az év daláért és az év felvételéért és az év albumáért járó Grammyt.A "25" még 2015-ben jött ki, de már a jelölési határidő után, így kerülhetetett be a 2016-os válogatásba.Nézze meg a Grammy legjobb pillanatait galériánkban!Íme a díjazottak listája:Kelsea BalleriniThe ChainsmokersChance the RapperMaren MorrisAnderson .PaakAdele: 25Justin Bieber: PurposeAriana Grande: Dangerous WomanDemi Lovato: ConfidentSia: This Is ActingBon Iver: 22, A MillionDavid Bowie: BlackstarPJ Harvey: The Hope Six Demolition ProjectIggy Pop: Post Pop Depression,Radiohead: A Moon Shaped PoolThe Chainsmokers feat. Halsey: CloserLukas Graham: 7 YearsRihanna feat. Drake: WorkSia feat. Sean Paul: Cheap ThrillsTwenty One Pilots: Stressed OutBlink-182: CaliforniaCage the Elephant: Tell Me I'm PrettyGojira: MagmaPanic! At The Disco: Death of a BachelorWeezer: WeezerBaroness: Shock MeGojira: SilveraKorn: Rotting in VainMegadeth: DystopiaPeriphery: The Price is WrongFat Joe & Remy Ma feat. French Montana & Infrared: All The Way UpKanye West feat. Rihanna: FamousDrake: Hotline BlingChance The Rapper feat. Lil Wayne & 2 Chainz: No ProblemKanye West feat. Chance The Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin & The-Dream: Ultralight BeamBeyoncé: LemonadeGallant: OlogyKing: We Are KingAnderson .Paak: MalibuRihanna: AntiFlume: SkinJean-Michel Jarre: Electronica 1: The Time MachineTycho: EpochUnderworld: Barbara Barbara, We Face A Shining FutureLouie Vega: Louie Vega Starring...XXVIIIKémek hídja - Thomas NewmanAljas nyolcas - Ennio MorriconeA visszatérő - Alva Noto és Szakamoto RjuicsiStranger Things Volume 1 - Kyle Dixon és Michael SteinStranger Things Volume 2 - Kyle Dixon és Michael SteinCsillagok háborúja: Az ébredő Erő - John WilliamsBeyoncé: FormationLeon Bridges: RiverColdplay: Up & UpJamie XX: GoshOK Go: Upside Down & Inside OutChance The Rapper: Coloring BookDe La Soul: And the Anonymous NobodyDJ Khaled: Major KeyDrake: ViewsScHoolboy Q: Blank Face LPKanye West: The Life of PabloHello - Adele Adkins & Greg Kurstin (Adele)Formation - Khalif Brown, Asheton Hogan, Beyoncé Knowles & Michael L. Williams II (Beyoncé)I Took A Pill In Ibiza - Mike PosnerLove Yourself - Justin Bieber, Benjamin Levin & Ed Sheeran (Justin Bieber)"7 Years" - Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard & Morten Ristorp (Lukas Graham)Adele: HelloBeyoncé: FormationLukas Graham: 7 YearsRihanna Feat. Drake: WorkTwenty One Pilots: Stressed OutAdele: 25Beyoncé: LemonadeJustin Bieber: PurposeDrake: ViewsSturgill Simpson: A Sailor's Guide To Earth