Grammy 2018: a Despacitót három kategóriában jelölték, JAY-Z a lista élén

Megérkeztek a 2018-as Grammy-jelölések. Kedd reggel Andra Day már közölte a négy legnagyobb kategóriának - legjobb új előadó, az év felvétele, az év dala, az év albuma - listáját, majd nem sokkal később a Recording Academy közzétette mind a 84 kategória jelöltjeit.Idén JAY-Z zsebelte be a legtöbb jelölést, összesen nyolc kategóriában indul: köztük az év albuma, az év felvétele, az év dala és a legjobb rapalbum kategóriákban száll versenybe. Jay-Z-t Kendrick Lamar követi hét jelöléssel, Bruno Mars pedig a harmadik legtöbb jelölést szerezte, szám szerint hatot. A női előadók közül az SZA kapta a legtöbbet, összesen ötöt. Khalis, Childish Gambino és No I.D producer is szintén öt jelölést kaptak.A rekordokat döntögető Despacito három jelölést szerzett: az év felvétele, az év dala, illetve a legjobb pop duó/zenekari performansz. teljes lista a Grammy oldalán érhető el. A Grammyt január 28-án élőben közvetíti a CBS a New York-i Madison Square Gardenből.