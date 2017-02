Grigorij Szokolov ad zongoraestet a Müpában

Szokolov Mozart c-moll fantáziáját, C-dúr és c-moll szonátáját, valamint Beethoven e-moll és c-moll szonátáját adja elő az MVM Koncertek - A Zongora-sorozatban - közölték a szervezők az MTI-vel.



Grigorij Szokolov interpretációjának sajátossága, hogy kevés pedált használ, billentéstechnikája elsőrendű, a zongorából a hangok mérhetetlenül sok variációját csalja ki. Játéka egészen egyéni megoldásokban is bővelkedik, előadásában a legismertebb darabok is meghökkentően újnak hatnak.



Széles repertoárja Bachtól Schönbergig terjed, a zene értelmezésének komolysága és eredetisége, előadásmódjának pontossága mind a közönséget, mind a kritikusokat megragadja. Rendszeresen koncertezik a világ legnagyobb koncerttermeiben, többek között a bécsi Musikvereinben, a berlini Filharmóniában, az amszterdami Concertgebouw-ban és a New York-i Carnegie Hall-ban, a legismertebb zenekarokkal és a világ vezető karmestereinek nagy részével.



Az MVM Koncertek - A Zongora sorozat 2018-as hangversenyein a Müpában Arkagyij Volodosz, Grigorij Szokolov, Piotr Anderszewski, Fazil Say, Ránki Dezső és Bogányi Gergely, a Zeneakadémián Mitsuko Uchida, Borisz Berezovszkij, Andrej Korobejnyikov, Vagyim Holodenko, Alekszej Vologyin és Várjon Dénes adnak majd szólóesteket.