Grill-kisokos: 5 tipp a gondtalan nyári sütögetéshez

A "Hol" dilemmája Egyértelműnek hangzik, mégsem fordítunk elég figyelmet arra, hogy a kerti grillező ideális helyre kerüljön. Ügyeljünk arra, hogy mindenki hozzáférhessen, körbe lehessen ülni, megalapozva az igazán derűs hangulatot. Praktikusság szempontjából pedig érdemes minél közelebb elhelyezni a konyhához, hogy az alapanyagok szállítása se okozzon fennakadást.

Első az egészség Sokat tehetünk az egészségünkért, ha a vörös húsok helyett a fehér húsokat (szárnyasokat, halakat) részesítjük előnyben. A húsok előkészítésekor a zsírdarabok eltávolítása nem csak a diétának kedvez, de elkerülhetjük azt is, hogy a tűzbe csöppenve lángra kapjon az ételünk. Fontos, hogy a húsokat kellőképpen süssük át, így nem csak finomabbak lesznek, de a baktériumokat is elpusztítjuk. Emellett érdemes minél több zöldséget is helyezni a rácsra: a cukkini, a kukorica, vagy akár a spárga is remek választás e célra.

Foodie-tippek Az üzletek polcai roskadoznak a grillfűszerektől, de ezek többnyire tele vannak ízfokozókkal és aromákkal. Ha tudunk, használjunk friss fűszernövényeket, de érdemes elkészíteni saját fűszerkeverékünket, grillpácunkat is: ehhez feketeborsot, fokhagyma granulátumot, édes és csípős pirospaprikát, chilit és szerecsendiót javaslunk, valamilyen karakteres fűszerrel (például rozmaring) kiegészítve. A pácba soha ne tegyünk sót, mert elszívják a húsból a nedvességet. Jó szolgálatot tehetnek továbbá a marinádokhoz a különböző ecetek (balzsamecet, vörösborecet) és elengedhetetlen a jó minőségű olívaolaj.

Csak biztonságosan A grillezés nem veszélytelen, ezért körültekintőnek kell lennünk, akkor is, ha épp elragad a hangulat és lankad a figyelmünk. A grillezőt mindig tartsuk távol az éghető dolgoktól, legyen a közelben egy vödör víz, homok, melyek segíthetnek eloltani egy esetleges tüzet. Ha gázgrillünk van, gyakrabban ellenőrizzük, hogy minden megfelelően működik-e rajta, elkerülve a szivárgást. Amikor végeztünk a sütögetéssel, győződjünk meg róla, hogy teljesen eloltottuk a tüzet, és még véletlenül sem kaphat lángra.

A végére marad a piszkos munka A kerti sütögetés utolsó, és egyben legkellemetlenebb fázisa egyértelműen akkor veszi kezdetét, amikor a vendégseregtől már könnyes búcsút vettünk. Egy grillezés ugyanis rengeteg szennyeződéssel és mosatlan edénnyel jár, elég csak magára a grillsütőre és a tányérok makacs zsírfoltjaira gondolnunk. Ha egyszerűen el akarjuk tüntetni a piszkos edényeket, hogy minden makulátlanul tiszta legyen, a legkényelmesebb, ha bevetjük a mosogatógépünket.



A grillezés kétségkívül a nyár csúcspontja, ahol a szuper hangulat, felejthetetlen sztorik és ínycsiklandozó ízek találkoznak - a tippeket betartva biztosak lehetünk benne, hogy mindenkinek maradandó élményt alkottunk.