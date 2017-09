Groteszk humor nem csak képregényben: készül a Cyanide & Happiness kalandjáték

Könyv, kártyajáték és számtalan vicces, rövid animációs film után most videojáték készül a feketehumoráról is ismert Cyanide & Happiness képregényből. A készítők most érezték elérkezettnek a pillanatot arra, hogy főbb karaktereik sorsát összefűzzék, és önálló univerzumot hozzanak létre teremtményeiknek, így találkozhatunk az örök demotiváló Sad Larry-vel, vagy a túlélőkirály Ted Bear-el.

A játékban a hősünk Coop lesz, akinek egyetlen célja, hogy az amerikai középiskolás filmek kliséjeként már jól ismert „az a furcsa srác" billogja nélkül élje túl a sulit, és kerülje el a várost érintő apokalipszist. Egyik sem jön össze neki.A készítők a játék első felét 2018 decemberére ígérik, és a kedvező fogadtatás miatt már most tervezik a folytatásokat. Aki éli a feketehumort, vagy akinek tetszett a South Park Stick of Truth játék annak ez is kötelező darab lesz, hiszen az előzetes alapján ettől a darabtól is hasonló agyeldobós marhaságokat várhatunk. A 18-as karika azért indokolt lesz.