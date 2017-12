Gryllus Dorka és Simon Kornél: nem tűnt üzemeltethetőnek a kapcsolatunk

Kapcsolatuk nagyon romantikusan indult. Simon Kornél még fiatal felnőtt volt, amikor meglátta Dorkát az Érzékek iskolája című filmben és már akkor megjegyezte magának.– 18-19 éves voltam, Szegeden meseszínházban dolgoztam. Láttam az Érzékek iskolája című filmet és megjegyeztem magamnak, hogy azért ez jó nő – mondta Kornél.Végül azon a próbán szerettek egymásba, aminek a rendezője Dorka édesanyja volt, aki szerelmükből nem vett észre semmit. Kornélt az anyósa színészként hamarabb kedvelte meg, mint vejként.– Vejként nehezen fogadott el, az az egy év nehéz volt. Azt nem mondom, hogy mosolyszünet volt, de nagyon beijedt ettől – mesélte nevetve Simon Kornél a csütörtök esti Lakástalkshow-ban a VIASAT3-on.Később a kapcsolatuk nehezen indult, volt köztük egy Berlin-Budapest tengely: Dorka Berlinben képzelte el a jövőjét, Kornél elsősorban Budapesten. Két hetet találkoztak, két hetet nem. Nem tűnt üzemeltethető kapcsolatnak:– A kapcsolatunk elején volt még egy nehéz kör is. Korci egyszer csak mondta, hogy ’én rájöttem, hogy ez egy illúzió, és nekem ez egy álom, de én nem akarok veled menni bevásárolni, én nem akarok kertesházat, meg kutyát, mert ilyet csak fogorvosok csinálnak. Akkor rátettem a telefont, hogy szia – magyarázta Dorka nevetve.

– Ha az ember racionálisan áll hozzá és félretolja ezt a mindent elsöprő, nem is tudom milyen színű ködöt, amit szerelemnek hívnak - ami tényleg nagyon durva volt, mintha fejbe vertek volna – akkor úgy nézett ki, ennek semmiféle racionális jövője sincsen. Azt gondoltam, hogy akkor vessünk véget ennek az egésznek. Ez egy hülyeség, képtelenség, mi ketten, ebből a két teljesen különböző világból, soha nem fogunk működni. Én ezt fejben lejátszottam – vallotta be őszintén Kornél.Kornél egy hétvégi gondolkodást követően döbbent rá, hogy mégis Dorkát akarja. Akkori érzéseit a csütörtök esti Lakástalkshow-ban osztotta meg Lovász Lászlóval:– A 9-es buszra várva felhívtam, hogy akkor legyen vége. Felhívtam az akkori barátnőmet, vele is szakítottam, üldögéltem egy hétvégét egyedül a lakásban, és hétfőn a MAFILM udvaráról felhívtam, hogy szerintem mégis inkább találkozzunk. Dorka megkérdezte eléggé hűvösen és kimérten, hogy mit akarsz. Téged – válaszoltam. Aztán iszonyatosan hosszas csönd és Dorka azt mondta, most már ne gondolkozzál – kacagtak hosszasan a történetet mesélve.Próbálják a kapcsolatuk lángját megőrizni, Kornél romantikus típus, a virágot, bonbont és a modort nagyon fontosnak tartja. Igyekeznek időt szakítani egymásra, és néhány lopott randit beiktatni.– Volt, hogy elmentünk a tőlünk 150 méterre lévő szállodába. Furcsa is volt, mert a Megdönteni Hajnal Tímeát című film bizonyos jeleneteit ott forgattuk, szóval abszolút ismertek. ’Jó estét művész úr, jó estét művésznő’, bejelentkezünk és két órával később: viszontlátásra, kijelentkeznénk – osztották meg kicsit hezitálva történetüket.