Guillermo del Toro filmje nyerte el a 74. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál fődíját

Guillermo del Toro The Shape of Water című filmje - egy nő és egy tengeri teremtmény kapcsolatának története - nyerte el a 74. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt szombat este.A mexikói rendező a díj átvételekor hangsúlyozta: reméli, hogy győzelme arra inspirálja a fiatal rendezőket, hogy kitartsanak amellett, amiben hisznek."Az én esetemben ezek a szörnyek" - tette hozzá az 52 éves rendező, aki olyan filmeket jegyez, mint a Pokolfajzat vagy A faun labirintusa.A velencei Arany Oroszlán komoly lökést adhat a hollywoodi díjszezonban a filmnek, amelyben a Sally Hawkins által alakított néma nő szerelmes lesz egy titokzatos tengeri teremtménybe, akit egy magas biztonsági fokozatú laboratóriumban tartanak fogva.Velencében sok nézőt meghódított a film merész műfaji elegye: egyszerre szörnyfilm, hidegháborús történet és időnként még musical is."Hiszek az életben. Hiszek a szerelemben és hiszek a moziban" - mondta Guillermo del Toro a díjátadó gála közönségének.Az Annette Bening vezette zsűri 21 versenyfilm közül választotta ki a győztes filmet. A The Shape of Water olyan alkotásokat előzött meg, mint George Clooney Suburbicon - Egy kis szelet mennyország című filmje vagy Alexander Payne Downsizing című munkája.A zsűri nagydíját Sámuel Máoz izraeli rendező Foxtrot című filmje kapta.A legjobb rendezőnek járó Ezüst Oroszlán-díjat Xavier Legrand francia rendező első nagyjátékfilmje, a Jusquía la garde nyerte, amely a fesztivál elsőfilmes díját is elvitte.A legjobb színész a palesztin színházi veterán, Kamel el-Basa lett a libanoni Ziád Duejri LíInsulte című munkájában nyújtott alakításáért.A legjobb színésznő díját Charlotte Rampling vihette haza Andrea Pallaoro Hannah című filmjének címszerepéért.A legjobb forgatókönyvért járó díjat Martin McDonagh Three Billboards Outside Ebbing, Missouri című feketekomédiája kapta meg, Warwick Thornton ausztrál westernjét, a Sweet Country-t pedig a zsűri különdíjával jutalmazták.A legjobb fiatal színész a 18 éves amerikai Charlie Plummer lett Andrew Haigh Lean on Pete című filmjéért, amelyben egy magányos fiút játszik, aki összebarátkozik egy kifáradt vén versenylóval.A világ legrégebbi filmfesztiválján Arany Oroszlán-életműdíjjal tüntették ki Stephen Frears brit filmrendezőt.