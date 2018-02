Gulyás Rolandért repül Budapestre Serena

Ahogy azt korábban a Bors megírta, a tavalyi X-Faktor szerelmespárjának ritkán van lehetősége találkozni az őket elválasztó kilométerek miatt. Most azonban Roland olyan kihívás elé néz, amiben minden eddiginél nagyobb szüksége van a szépséges Serena Ri­gacci tá­mogatására.– Egy hete szombaton nagyon jól éreztem ma­gam A Dal színpadán, de ahogy a zsűri is jelezte, nem voltam elég nyitott, és olyan volt, mintha görcsös lennék a színpadon – mondta aa Hypnotized című dallal versenyző Ro­land. – Le­het, hogy ez annak is köszönhető, hogy Serena nagyon messze, Sanremóban lépett fel egy fesztiválon, így nem lehetett velem. Azonban most az a meglepetés ért engem is, hogy úgy döntött, az anyukájával Pisából egyenesen A Dal stúdiójáig repül, hogy támogasson engem. Ez nekem óriási segítség, hiszen nem messziről kell szurkolnia és nem interneten kell néznie az adást, hanem itt lesz velem, és a közönség soraiból fog segíteni engem. Remélem, hogy a közönséggel együtt ezen a héten is tovább tudok menetelni a következő fordulóra.