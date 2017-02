Gundel Takács Gábor: ehhez már nem adhattam a nevemet

Ha ezzel az én hitelességem sérül, akkor nem fogják nekem elhinni a tévénézők, amit mondok egy műsorban. Mindezt elmondtam a feletteseimnek is. Kértem, hogy a cég tegyen meg minden tőle telhetőt azért, hogy a hitelességem helyreálljon. Azt is elmondtam nekik, hogy én a magam részéről csak egyetlen megoldást tudok erre, ha felmondok. Meghallgattak, majd végül ebben maradtunk. Felmondtam.

Ebben a történetben számomra az a legtanulságosabb, hogy miközben nagyon erősen adtam a nevemet és az arcomat a Maradj talpon! című műsorhoz, érdemi beleszólásom nem volt abba, ami a színfalak mögött történt.

- Több olyan döntés is született az elmúlt két évben az MTVA-ban, amit szakmaiatlannak tartottam, de sokáig igyekeztem csak a magam dolgaira koncentrálni – mondta Gundel Takács Gábor aza köztévétől való távozásának hátteréről.De egy idő után végig kellett gondolnia, adhatja-e a nevét mindehhez, mert ha ott marad, azzal gyakorlatilag legitimálja mások döntéseit. Idén januárban pedig több olyan dolog is történt, amit méltatlannak érzett.Gundel elmondta, hogy a főnökei csodálkoztak, nem hitték el, hogy ezért mondott fel. A műsorvezető azonban nem érezte, hogy olyan igazán meg akarnák oldani a helyzetet. "Talán nekik is könnyebb egy olyan pali nélkül, akinek véleménye van" - tette hozzá.A Maradj talpon! című vetélkedővel kapcsolatban korábban kétszer volt arra jelzés, hogy a stáb összetételét meg szeretnék változtatni, de Gundel Takács szerint mind a kétszer meg tudta győzni a döntéshozókat arról, hogy ez miért nem jó ötlet."Harmadszor már nem. Született egy döntés, hogy cserék lesznek a stábban – már nem érdekelte őket, mit gondolok" – tette hozzá. Szerinte egyébként nem lett jobb a műsor az új stábbal, mert a szakmai problémákra nem a stábváltás volt a megoldás.- összegezte a műsor körüli problémáit a tévés, aki a jövővel kapcsolatban azt mondta, egyelőre nem szeretné sehová sem elkötelezni magát, szabadúszóként folytatná.A történtek után felajánlották ugyan neki, hogy sportriporterként dolgozhatna az M4 csatornán, ám ezzel az lett volna a baj, hogy ha átül egy másik műsorvezetői székbe, azzal a problémát nem oldja meg, hiszen a nevét továbbra is ugyanahhoz a vezetéshez és céghez adná. Nem egyes műsorokkal volt baja, hanem azzal a rendszerrel, amiben a mai magyar közmédia működik.