Gundel Takács Gábor: lassan sehová sem tud elmenni dolgozni egy sportriporter vagy egy műsorvezető

„Volt egy dilemmám a magyar televíziózással kapcsolatban, hogy minél inkább kezd valami átpolitizálódni, annál nehezebb nekem, mert én szándékosan igyekszem magam távol tartani a politikától" – mondta Gundel Takács Gábor a Hír TV Alinda című műsorában.

Azt gondoltam, hogy amíg nem szólnak bele a vetélkedőmbe, nem szólnak bele a sportközvetítésekbe, addig számomra tartható a dolog. Amíg nem várják el, hogy politikailag bármilyen állásfoglalást tegyek

– a második ilyen személyi vagy politikai beleszólásnál a műsorvezető felállt a székéből.A kaput az tette be nála, amikor hatszáz adás után menesztették a „Maradj talpon!" kreatív producerét egy személyi összetűzés miatt, illetve az, hogy egy fideszes háttérember tavaly kétmilliót nyert a kvízműsorban – a férfi munkásságáról Gundel Takács utólag szerzett tudomást – idézte fel az elhangzottakat a Hír TV A sportközvetítések alatt bejátszott egyperces híradókkal kapcsolatban Gundel Takács azt mondta, igyekezett mindig a sportot és az olimpiát védeni, ám a riói olimpia alatt már elgondolkodott, hogy hol van a határ, és mivel tesz jót az ember:

ha igyekszel megőrizni azt, amit értéknek gondolsz, vagy beáldozod az egészet, mert a környezetedben ez történik

– fejtette ki a műsorvezető. Hozzátette, az aktuálpolitikában az egyre mélyebbre süllyedő közbeszéd, illetve a félelemkeltés zavarja a legjobban, és bár elvi kérdésnek tartja, hogy el kell menni szavazni, de tévésként szerinte nem lehet politizálni.A műsorban azzal kapcsolatban is kérdezte riportalanyát Alinda, hogy leszerződött az origóhoz és a mai napig is csinálja focis blogját.Akkor én már sehol sem beszélhetek fociról? – kérdezett vissza Gundel.A műsorvezető arra a pletykákra is rákérdezett, a TV2 szeretné őt megszerezni az Áll az alku vezetésére. Gundel előbb kijelentette, hogy szakmailag szerinte is vállalhatatlan, ami a Tényekben történik, de valóban tárgyalt a csatornával.Döntés, aláírás nincs. Dilemma van.