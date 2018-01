Gúzsba kötve táncol, aki szájra írja a szöveget - Ragaszkodunk a magyar szinkronhoz

Életműdíjasok



2017 szeptemberében először adták át az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) anyagi és szakmai támogatásával létrehozott életműdíjat hazánkban. Elsőként Bács Ferenc Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznek, Bókai Máriának és Perlaki Istvánnak ítélték oda.

Korosztálytól is függ, ki ragaszkodik jobban a szinkronhoz.

A Négy és fél muskétás című filmhez készült el az első hazai szinkron 1935 novemberében, és a szinkronszakma azóta rengeteg változáson ment át. - Szerintem sokszor jobb a magyar hang, mint az eredeti, épp ezért csak szinkronos filmeket nézek meg. Nagyon jók a magyar szinkronszínészek, Kautzky Armand a kedvencem - mondja olvasónk, Krisztián. - Haragszom a magyar szinkronra, mert csomó lehetőséget elvett tőlem a nyelvtanulásra. A külföldi barátaim sokkal jobban beszélnek nyelvet - sőt, akár többet is-, mert eredeti nyelven, felirattal nézték gyerekkoruktól a filmeket. Ráadásul az eredeti nyelv fordulatai, poénjai is elvesznek a fordítással - ezt már másik olvasónk, Tamara mondja. A két vélemény jól tükrözi a hazai szinkron megítélésének ellentmondásait. Miért beszél a közönség egy része letűnt aranykorról, míg a másik kiemelkedő munkáról?

Forrest Gump egy hét alatt

Gáti Oszkár adja hangját többek között Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger színésznek is.

- Nem mondanám, hogy minden elromlott volna - kezdte Juhász Anna szinkronrendező. - Megváltoztak a körülmények minden tekintetben. Régebben tényleg csak élvonalbeli, Kossuth-díjas színészek dolgoztak, meg is fizették őket. Ma már olyan sok film és sorozat készül, hogy ez nem működik minden esetben - mondja a rendező. Olyan filmekhez, sorozatokhoz választotta már ki a magyar hangokat, és irányította a szinkronmunkát, mint a Dumbó, a 101 kiskutya, James Bond: Aranyszem, az Ők is a fejükre estek, a számtalan díjat bezsebelt Alelnök, vagy a Híradósok és az Így jártam anyátokkal című sorozatok.Juhász Anna ugyan évtizedek óta a szakmában van, mégsem átkozza a digitális technikát: bár magával hozta a tömeggyártást, a minőségi munkát is megkönnyítette. - Ez olyan, hogy míg a gőzmozdonyba lapátolták a szenet, most meg az elektromos vonatok 600 kilométer per órával száguldoznak. Nem lehet összehasonlítani a kettőt. Most sokkal gyorsabb, sokkal pergőbb minden. Azért többnyire a nagy mozifilmeket ma is jó színészekkel, igényesen készítik el a hangstúdiók - mondja. - Pont szilvesztereste ismételték a Forrest Gumpot. Én azt egy hétig csináltam annak idején (1994-ben - a szerk.). Most két nap alatt körülbelül meg lehetne csinálni. Pedig abban is voltak bőségesen tömegjelenetek, nagy szerepek, színészek. De nem azért, mert összekapkodnánk, hanem mert más a technika - fejtette ki a művésznő, aki elkötelezett híve a minőségnek. A tömeggyártás és a hangstúdiók közötti versengés azonban magával hozta a szakma felhígulását is, így sok esetben sem a fordítás, sem a választott színészek beszédképességei nem felelnek meg a több évtizeddel korábbi elvárásoknak.

Szinkron nélkül nincs mozi

Ma már sem Bud Spencer, sem magyar hangja, Bujtor István nincs köztünk.

Egy nemzetközi mozilánc kutatása szerint a magyar nézők többsége csak szinkronnal hajlandó megnézni egy külföldi filmet - főleg a 50 év feletti korosztály. A szakmabeliek szerint ez részben azért lehet, mert nem beszélünk idegen nyelveket. A másik okra Juhász Anna világított rá: a magyar egy szigetnyelv, azaz nincs a környezetünkben olyan nyelv vagy nyelvcsalád, amellyel tanulás nélkül megértenénk egymást. Nem úgy, mint például az angolszász, latin vagy a szláv nyelvek esetében, amikor a felirat csak támpontnak kell, hiszen a néző teljesen vagy részben érti az eredeti nyelvet. Ők már megszokták, hogy egyszerre osztják meg a figyelmüket a kép és a felirat között, hiszen gyermekkoruktól számos filmet néznek így - fejtette ki.

Frédiék és a Trónok harca

A Trónok Harca első évadában csak úgy hullottak a központinak gondolt karakterek, ami fejtörést okozott Juhász Anna szinkronrendezőnek. Fotó: Flickr

A szinkronmunka során nemcsak magyarra fordítják, hanem szükség esetén kicsit ,,magyarítják" is a filmet, sorozatot. - Jó esetben a fordítás az nem tükörfordítás, hanem műfordítás. A magyar nyelvnek megvannak a sajátosságai, szófordulatai és szórendje, amely nem azonos az idegen nyelvek sorrendjével. Nagyon gazdag a nyelvünk. Egy fogalomra sok kifejezésünk van, rengeteg szinonimával tudunk dolgozni. Egy szóviccet sem lehet lefordítani, azt valahogy meg kell írni. Erre mondták régen, hogy a szinkronfordítás tulajdonképpen gúzsba kötve táncolás, mert szájra, gesztusra kell írni egy szöveget, ami nem egyszerű - beszélt a szinkronrendező a dramaturgok munkájáról, ami alapja az igényes munkának.- Nem szeretem azt a fogalmat, hogy szinkronszínész, mert színészről beszélünk, aki ha adott esetben itt van a stúdióban, akkor szinkronizál, egyébként meg a színpadon játszik - fejtette ki Juhász Anna. - Ki a kedvencem? Mindenki. Én szeretem a színészeket, mert rendkívül alázatosak a munka során, rengeteg empátia van bennük. Nem akarnak felülkerekedni azon a figurán, akinek a hangjukat adják, mert a jó szinkron az nem ,,jobb"- nem is szeretem, ha ezt mondják-, hanem ugyanolyan színvonalú, mint az eredeti. Persze vannak kivételek, például a Frédi és Béni, amelynek a ,,Rímhányó" Romhányi József olyan magyar szöveget írt, ami messze túlszárnyalta az eredetit. Vannak olyan ,,hangok", akiket már elvesztettünk, és rettenetesen hiányoznak a mai napig, például Sinkovits Imre, vagy Selmeczi Roland, Szakácsi Sándor, és még sorolhatnám - részletezte a rendező.Elárulta azt is, hogy nagyon hiányzik számára barátja, Végvári Tamás, aki Chuck Norrisnak adta a hangját több száz epizódon keresztül. Hozzátette: ettől függetlenül ez a sorozat nem szerepelt a kedvencei között. A profizmus azonban nem enged különbségtételt. - Nagyon jól meg kellett csinálni ezt a szériát is, mert bár tőlem távol áll, nagyon sokan imádják az ilyen jellegű sorozatot, és az ő kedvüket nem lehet elrontani azzal, hogy ha én nem szeretem, akkor elcseszem nekik az élvezetüket. Ezért is választottam Tamást magyar hangnak - mondta a szinkronrendező.

Emlékezetes hangok



Vannak olyan színészek, akiknek a hangja egybeforrt egy-egy színésszel vagy karakterrel a magyar nézők számára. Csak néhány a teljesség igénye nélkül: számunkra Bud Spencer csak Bujtor István hangján szólalhatott meg, de emlékezetes Gáti Oszkár alakítása Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Liam Neeson vagy Jean-Paul Belmondo szerepében. Csőre Gábor hangja többek között Eric Cartmen hangjaként ivódott az agyunkba, Szabó Gyula Frakk-ként, Dr. Bubóként és Columbóként ismeretes, míg Kökényessy Ági Jennifer Anistonnal ,,nőtt össze".

A nevéhez fűződik például a Trónok harca című sorozat mind a 7 évadának szinkronrendezése. - Rettentő nehéz munka volt, mert nagyon nagy várakozás övezte, de mi a szokásos egy évadok helyett mindig csak egy-két résszel láttunk előre. Az első évadban kiosztottam a magyar színészet kvintesszenciáját, erre az évad végén minden fontos karakter elpatkolt. Konkrétan megölték a főszereplőimet. Sok másból meg főszereplő vált, akit nem főszereplőnek osztottam ki, aztán meg ott volt a rengeteg új szereplő, akiknél ugyanúgy kell tartani a szintet, nem lehet annak alácsúszni. A nüansznyi dolgok is kitűnnek a nagy érdeklődés miatt, a nézők szeme, füle nyitva, és közöttük vannak a kommentelők, akik egyből belenyomják a klaviatúrába a véleményüket - zárta Juhász Anna.