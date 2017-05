Gyereknapi mozimaraton a Minimaxon

Reggeltől estig tartó a moziélményt ígér gyereknapra a Minimax. Ebből az alkalomból az utóbbi évek legnépszerűbb animációs filmjei közül válogat a csatorna.



Május utolsó vasárnapján a koránkelők megismerhetik Sammy-t, a kis teknőst, aki barátaival együtt egy hatalmas dubaji akváriumból tervez megszökni, hogy újra otthon lubickolhasson szabadon a tenger vizében. Később a kicsik felfedezhetik a vadont Khumbával, a különc kölyökzebrával, aki más, mint a többiek, neki ugyanis nem jutott annyi csík, mint a társainak.



Derék fiatalemberekből sem lesz hiány gyereknapon a Minimaxon. A messzi Galíciában Asterix és Obelix nehéz feladat előtt áll: a főnök gyáva unokaöccséből, Bögyörixből kell igazi férfit faragniuk, a Vadnyugaton pedig Lucky Luke-nak kell bizonyítania, nem csak jó cowboy, de a szíve is a helyén van.



Tad Jones, az álmodozó régész pedig perui felfedezőútra invitálja a legkisebb kalandorokat, hogy együtt eredjenek nyomába az elveszett inka kincseknek, még mielőtt a hírhedt kincsvadászok csapnának le rá. A gyereknapi repertoárt egy valódi klasszikus családi film, az Oscar-jelölt Stuart Little, kisegér zárja.



Sammy nagy kalandja - Menekülés a Paradicsomból 06:25



Asterix és a vikingek 12:25



Tad Jones csudálatos kalandjai 13:50



Khumba 15:25



Lucky Luke - Irány a vadnyugat 17:00



Stuart Little, kisegér 18:30