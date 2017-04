Gyönyörű luxusvillában várják az exeket

A műsorvezető, Bódi Sylvi szerint a nézők a valódi dráma mellett egzotikus helyszínekre is számíthatnak a meseszép szigeten. A VIASAT3 saját gyártású műsorának helyszíne az indonéziai Bali szigete, azon belül is Dél-Kelet Ázsia egyik legszebb luxusvillája, amely minden kényelmi igényt kielégít, és a feszített víztükrű medence partján nincs is más dolguk a játékosoknak, mint élvezni az életet. Egészen addig, amíg meg nem jelenik az ex…A villa Bali déli részén, Nusa Duában található, csodálatos kilátással az Indiai-óceánra. A környék tele van gyönyörű luxusvillákkal, amelyek ötvözik a modern építészeti irányokat a helyi, balinéz hagyományokkal. Közülük is az egyik legszebb a műsor helyszínét adó Shanti Residence. A villában – amelynek bérleti díja egy éjszakára nagyjából 1 millió Ft – összesen 7 lakosztály található. Mindegyik lakosztályhoz tartozik egy nagy, világos fürdőszoba, terasz vagy erkély, esetleg egy saját kertrész, a földszintiekhez pedig egy kisebb, saját használatú medence.Abban viszont biztosak lehetünk, hogy a villának nem létezik olyan helyisége, ahova a szemfüles játékosok a forgatás során használt húsz kamera elől elbújhatnának. Így garantált, hogy a nézők nem maradnak le semmilyen drámáról, taktikai megbeszélésről vagy szerelmi vallomásról sem.Exek az édenben április 18-tól hétfőtől csütörtökig 21:30-tól a VIASAT3-on.