Győri duett: íme Dallos Bogi és Freddie első közös dala - videó

Lila-kék tárgyak eklektikája, egy meghatározó találkozás és szintipopból inspirálódó modern dallamok – Dallos Bogi és Freddie első közös dala generációkon átívelő üzenettel veszi célba a rajongókat. A két fiatal, győri énekes egy régi, nagy slágert, az Első Emelet Csakazértis szerelem! című dalát alakította duetté, amelyhez Miki357 gondozásában izgalmas klip is készült.Vannak olyan dalok, amelyeknek szövege évtizedekkel a kiadás után is releváns és naprakész marad. Ilyen az Első Emelet Csakazértis szerelem! szerzeménye is amely, bár a cím félrevezető lehet, sohasem csupán egy klasszikus szerelmes dal volt. A retro térhódításának korában éppen ezért is állja meg a helyét Bogi és Freddie feldolgozása.„Manapság nagyon divatos visszanyúlni a 80-as, 90-es évek dalaihoz, nem hiába: akkoriban nagyon sok olyan szám született, amit érdemes felidézni. Az eredeti dal olyan, amit nem lehet megkerülni, így nemcsak megtisztelő feladat volt ezt újragondolni, hanem izgalmas kihívás is. Ez egy nagyon karakteres dal, de szerettünk volna újat alkotni, kicsit saját stílusunkra formálni, megtartva az eredeti dal dallamvezetéseit, ehhez pedig a páros koncepció is nagyban hozzájárult" – mondta el Freddie, aki Dallos Bogihoz hasonlóan most először készített duettet.A dalhoz izgalmas, két színnel, használati tárgyakkal és látványos effektekkel tarkított klip is társul, amelyet Miki357 rendezett.„Ez egy generációkon átívelő üzenet, amelyet mi most kicsit új keretbe helyeztünk, hála a nagyon mai, izgalmas hangszerelésnek. Éppen ezért bízunk benne, hogy ez a dal és a klip nemcsak azoknak fog tetszeni, akik most hallják először, hanem azok is kapcsolódni tudnak hozzá, akik az eredeti dalt is szerették" – meséli az énekesnő.Az egykori Első Emelet tagjai szerint ez valószínűleg így lesz, hiszen a szöveg ma is él, az emberek zenéhez való viszonya pedig nem változik – ha egy dal egyszer már működött, újra megtalálja majd az útját.„Kíváncsiak voltunk rá, hogy két szemtelenül fiatal énekes hogyan tud hozzányúlni ahhoz a dalhoz, amelyet mi már jóval a születésük előtt tömegek előtt játszottunk. És azt kell mondanunk, nagyon jól sikerült a hangszerelés és a két hang és tökéletesen összeér – kezdte az elemzést Berkes Gábor, zenész, zeneszerző és Patkó Béla „Kiki". Hogy őszinték legyünk, azért annyira nem is mások ezek a srácok, mint mi voltunk. A videó klip forgatásba bepillantva elkapott minket a nosztalgia és ugyanazok a pozitív energiák jártak át minket, ugyanazt a felszabadult hangulatot láttuk, amely a mi forgatásunkat is jellemezte."