Győzött a rákkal szemben a Vészhelyzet Abby Lockhartja

Eseménydús évek állnak az ötvenkét éves Maura háta mögött - írja a borsonline.hu . Több kapcsolata is szakítással végződött, talán mert – bár szerette volna – nem sikerült anyává válnia, ráadásul mellrákot diagnosztizáltak a szervezetében az orvosok, és az édesapját is elveszítette, aki szintén daganatos betegségben hunyt el.– Amikor azt hiszed, rosszabb már nem történhet, akkor rádöbbensz, milyen naiv vagy, és igen, mindig lehet rosszabb és rosszabb – vallott a nehéz évekről a színésznő. – Az élethez való ragaszkodás aztán küzdésre sarkall, és lassan, egyenként győzöd le az eléd tornyosuló nehézségeket.A színésznő nem a levegőbe beszél, a hullámvölgy után sikerült talpra állnia, és azt mondja, elfogadta a sorsát, ma már boldog nő.– Túl vagyok az ötvenen, és most tudom csak igazán értékelni azt, amit létnek hívunk. Már nem akarok görcsösen semmit, és csak azt csinálom, amihez kedvem van – mondta Maura, aki közeli terveiről is beszélt. – A következő nagy projektem a karácsony. Szeretnék egyszer úgy pulykát sütni, hogy az mindenhol ropogós és finom legyen.