Gyűlölködő levelek százait kapta egy cég Szlovákiában, mert fekete modellel reklámozott

Példátlan gyűlölethullámot indított el a szlovák közösségi médiában, hogy egy hazai sportruhamárka fekete bőrű modellel is reklámozza online felületeken legújabb modelljeit.A fekete testépítő láttán gyűlölködő levelek százait kapta a Nebbia cég, amely pedig tavaly már kétszer is mindenféle botrány nélkül szerepeltette reklámjaiban Dennis Johansen afrikai születésű norvég testépítőt.A háborgók sértő megjegyzéseket tettek a sportoló bőrszínére, és többen közülük azzal fenyegetőztek, hogy nem vásárolnak többé olyan márkát, amely a multikulturalizmust támogatja.Mások közölték, hogy a céggel való szolidaritás kinyilvánítására csak azért is Nebbia-termékeket vásárolnak.Az 1997-ben alapított sportruházati cég igazgatója, Martin Pecko határozottan szembeszegült a rasszista hullámmal. Közölte, hogy akiknek problémájuk van a cég globális szemléletével, azok küldhetnek egy emailt a somrasista@nebbia.sk (rasszistavagyok@nebbia.sk) címre, és visszaveszik tőlük a vásárolt termékeket.

A Nebbia egy globális márka, amely különböző bőrszínű sportolókat alkalmaz reklámcélokra. Nem akarjuk, hogy olyanok is viseljék ruháinkat, akik faji alapon gyűlöletet táplálnak mások iránt.

- jelentette ki Martin Pecko.

A szlovák hatóságok a múlt héten külön rendőri egységet hoztak létre a szélsőséges eszmék, a terrorizmus, a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd elleni fellépésre, emberi jogi aktivisták szerint azonban maguk a szlovák vezetők is szítják a gyűlöletet és az idegenellenességet.

Január elején Csehországban váltott ki hasonló rasszista gyűlölethullámot egy fekete bőrű manöken a Lidl német áruházlánc szórólapjában.

Az igazgató hangoztatta, hogy a fekete modell „ugyanolyan európai, mint te vagy én". Mint elmondta, a 28 éves fekete férfi Kenyában született, de kétéves korától Norvégiában nevelkedett, elvégezte az egyetemet, miközben keményen edzett, és kiemelkedő sportteljesítménye miatt esett rá a választás.