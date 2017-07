Ha érdeklik az úszó vb eseményei, a közmédiát kell néznie

Annak ellenére, hogy a a rendezvény népszerűsítését várják a teljes magyar sajtótól, a közmédián kívül a teljes magyar médiát kizárták az eseményekről.Még egy sajtótájékoztatón sem vehetnek részt kereskedelmi tévék riporterei és operatőrei a vizes vb helyszínein a bajnokság során, közölte a Hír TV.Az úszó-vb alatti tömegközlekedésről tartottak sajtótájékoztatót a szervezők. „Sajtótájékoztatónk célja, hogy a média munkatársainak közreműködésével ismertessük a fővárosiakat és a világeseményre érkező turistákat a megváltozott a vasúti, vízi közlekedési rendről" – mondta az eseményen Szántó Éva, a Bp2017 Kft.ügyvezető igazgatója.A szervező cég vezetője többször is hangsúlyozta, szeretnék, ha a sajtó nemcsak most, hanem a világbajnokság alatt is folyamatosan tájékoztatná az embereket.Csakhogy éppen a héten kapták meg a Hír TV és – információik szerint – az RTL Klub újságírói is azt a levelet, hogy a világbajnokság helyszínein akkor se dolgozhatnak kameráikkal, ha épp nincs verseny, így abba a zónába se léphetnek be, ahol a versenyzőket lehetne kérdezni a versenyek után – számolt be a Hír TV.Erről viszont még a rendezvény háziasszonyát, Demcsák Zsuzsát sem tájékoztatták, így miután Szántó Éva távozott, újságírói kérdésre cáfolta a kereskedelmi televíziók kitiltásáról szóló levelet:

– Szántó Éva se tudná megerősíteni, úgyhogy erről biztosan nincsen szó.

– Lehet ott majd forgatni?

– Egész biztosan mindenki forgathat, hiszen Magyarország számára egy olyan kiemelkedő eseményről van szó, ami mindannyiunk számára, akármilyen híradásról van szó, hogy az minél több emberhez eljusson, hiszen ez mindannyiunk számára nagyon fontos világesemény.

Pár perccel később azonban a szervezők Demcsák Zsuzsának is jelezték, hogy az állami tv-n kívül más nem lehet jelen a vb helyszínein.A Hír TV szerette volna megtudni, hogy lássák el a rájuk bízott tájékoztatási feladatot, ha az eseményről ki vannak tiltva, de az ügyvezetőnek nem volt ideje rá, hogy ezt megmagyarázza, és Gyárfás Tamás sem nyilatkozott - számoltak be a csatornától.