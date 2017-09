Ha érzelmileg kimerült, a hangokra is érzékenyebben reagálhat

Nem csak fizikailag lehetünk kimerültek, hanem érzelmileg is – és ez a hallásunkra is hatással lehet.fakadhat a túl sok munkából és az érzelmi túlterheltségből is. Főbb jelei az alacsony stressztűrés, a figyelmetlenség, a motiváció hiánya és a fizikai fáradtság.- olvasható a minden ami hallás blogon..A svéd Karolinska Intézet egy korábbi tanulmányában kimutatta, hogy. A túlérzékenység miatt akár egy normál hangerejű beszélgetést is rendkívül hangosnak érzékelhetnek. Ezzel szemben a kevésbé kimerült emberek nem érzékenyek ennyire a hangokra, miután stressz éri őket.

A hangokra való túlérzékenység tulajdonképpen egy természetes, védekező reakció a stresszre, hogy ezáltal is elkerüljük a lehangoló helyzeteket és környezetet.A tanulmány rávilágít, hogy, és mekkora stressznek van kitéve.