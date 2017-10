Ha gyakori neve van, regisztráljon, és nem kell kovacsjanos123 címet használnia soha többé

A 100%-ban hazai fejlesztésű, ingyenes, korszerű biztonsági technológiával szerelt levelezőrendszert, az onboxot, már használhatják az internetezők. Nem kell mást tenni, csak regisztrálni A szolgáltató úgy véli, a szolgáltatás méltó versenytársa lehet a nemzetközi mezőny óriásainak. Sőt, bizonyos mértékben akár túltehet rajtuk, főként ha a levélben küldhető óriásfájlokat nézzük, amelyek itt akár 1GB-osak is lehetnek - osztotta meg a hirado.huA levelező fiókjait akár kétlépcsős azonosítással is lehet védeni. Ilyenkor idegen eszközről történő bejelentkezéskor egy, a felhasználó által megadott és ismert másik eszközön is ellenőrzik, hogy tényleg ő szeretne-e belépni a fiókjába, s nem pedig valaki más.