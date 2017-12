Ha már nem bírja a négy fal között az ünnepeket, íme moziajánlatunk!

Jumanji - Vár a dzsungel

24 óra a halálig

Ferdinánd

Csak 22 évet kellett várni arra, hogy Hollywood újra felfedezze a Jumanjit, és hogy új köntösbe csavarva onnan folytassa a sztorit, ahol a 90-es évek közepén abbamaradt. A történet szerint a főszereplő 4 tini most nem társast tol, hanem egy az iskolai büntetésük alatt, a büntetésük tárgyát képező terem takarítása közben talált konzolon fedezik föl, a címben szereplő játékot. Ami nagyon beszippantja őket. Teljesen. Így fordítva az alapkoncepción, nem a valóságra szabadul rá a játék, hanem fordítva, VR-t megszégyenítő módon nyújt játékélményt: a 4 tini az általuk kiválasztott avatarrá változik, és kezdetét veszi a kaland. A főszerepben Dwayne Johnson, és a gyönyörű Karen Gillan, aki miatt az elcsépel poénok, a kihagyott csavarok és a sablonos lezárás ellenére is abszolút megéri a film az árát.Travis Conrad új küldetése egy kicsit balul üt ki. A szupetitkosügynök-exbérgyilkos-egyszemélyes halálosztót volt társa rángatja bele a dologba, ám Travis – lévén, hogy a likvidálandó célpont egy anya – eléggé eltér a protokolltól, és pórul jár. A halálból felébredve rájön, hogy 24 órája maradt, hogy bosszút álljon mindenkin, aki a vesztét okozta. Keanu Reeves és Liam Neeson cipőjét most Ethan Hawke húzta magára, s szerepe szerint tapossa is tovább azt az akciófilm kliséhalmot, ami ezt a filmet valahova az átlagos alá lövi be.Spanyolország a caramba, a szieszta, na és persze a bikaviadalok hazája. Itt él Ferdinánd is, a bika, akinek fajtársaival ellentétben nem kenyere az erőszak: békésen él szerető családjával és az évek során a legnyugodtabb, legkiválóbb háziállatnak bizonyult. Egy félreértés okán azonban Ferdinándot agresszívnek titulálják, és elhurcolják. Ferdinánd nem tehet mást, csapatot gyűjt, és hosszú útra indul, hogy visszataláljon szerető családjához. A film Munro Leaf és Robert Lawson mesekönyve alapján készült a Jégkorszakot, és a Rio-t is jegyző Blue Sky Studios gondozásában, mely már alapvetően fémjelzi, hogy az egyszerűnek tűnő történetbe oltott szerethető és vicces karakterek kiváló szórakozást nyújthatnak az egész családnak.