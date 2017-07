Ha minden vágya, hogy találkozzon az Agymenők sztárjaival, akkor eljött az Ön ideje!

Szeretne végre testközelből látni, hogyan és hol születnek Leonard, Sheldon, Howard és Rajes, az Agymenők sztárjainak fergeteges poénjai?Itt a vissza nem térő alkalom: a Comedy Centralnak köszönhetően most akár ön is eljuthat Los Angelesbe, a népszerű szitcom stúdiójába, ahol bepillanthat a kulisszák mögé; tapadjon a humorcsatorna képernyőjére augusztus 1. és 21. között, és játsszon a különleges nyereményekért!Szenzációs nyereményekért zajló játékot indít augusztus 1-től 21-ig az ország első számú humorcsatornája. A három legszerencsésebbet elviszi a filmvilág fővárosába, Los Angelesbe, ahol részt vehetnek az Agymenők exkluzív stúdiótúráján és bepillanthatnak a produkció kulisszái mögé. A többi nyertes sem szomorkodhat, ugyanis 5 db Sheldonos babzsákfotel és 10 db pulóver is gazdára vár!A résztvevőknek nincs más dolguk, mint a Comedy Centralt nézni és figyelni a műsorok közti szünetben megjelenő akasztófa játékot, amely során a hiányzó betűk alapján az Agymenőkkel kapcsolatos kifejezéseket kell kitalálni. A napi megfejtéseket regisztrálás után, a kockajatek@comedycentral.hu weboldalra, aznap éjfélig kell feltölteni. Minden nap új feladvány, mindennap új lehetőség! Aki az összes megfejtést elküldi a fent megjelölt címre, az 21-szeres eséllyel indul a játékban, amelynek sorsolását augusztus 22-én, 13.00-tól tartják.