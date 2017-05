Ha mindig is kíváncsi volt mit lehet a sötét weben találni, most megtudhatja!

A legtöbb netező korábban már biztos hallotta a “deep web", és a “dark net" kifejezéseket, legtöbbször nem épp pozitív értelemben. Innen jönnek a vírusok, itt vehet bárki drogot, emberi szerveket, vagy akár rendelhet bérgyilkost. Itt buknak a kormányok, és itt virágzik a gyerekpornó - írja a 24.hu A két kifejezés azonban nem összekeverendő: a deep web gyakorlatilag egy olyan hatalmas terület az interneten belül, amelyet nem találnak meg a keresőmotorok, ez azonban még kicsit sem titokzatos és tiltott. A dark net (sötét net) más tészta. Azokat az internetes szolgáltatásokat és helyeket nevezik így, amelyeket már kifejezetten illegális céllal rejtenek el a hagyományos internetről.De miket is? A Reddit egyik topicjában feltették a kérdést a netezőknek, hogy mik voltak azok a legabszurdabb dolgok, amikbe a sötét neten való barangolásaik során botlottak. Ezekből szemezünk.Azok a weboldalak, amelyek abban segítenek, hogyan változtasd meg teljesen személyazonosságod. 6-10 ezer dollárért már vehetsz magadnak személyit, útlevelet, jogosítványt, beszerezhetsz minden szükséges papírt ahhoz, hogy tetszőleges név alatt az Egyesült Államokba költözhess."„Találtam egy olyan ezer oldalas útmutatót, amiben szabadult bűnözők írták le, hogy kell túlélni a börtönben, és drogokat szerezni."„Fegyvercsempészek kínáltak fegyvereket az Európában és az Egyesült Királyságban élő felhasználóknak, ezekben az országokban szinte lehetetlenség engedélyt szerezni olyan fegyverre, ami nem sportra, vagy vadászatra szánt puska. Általában kevesebb mint 1000 font (kb. 370 ezer forint) alatt árulták ezeket, külsőre kelet-európai gyártmányok voltak."Elképesztő mennyiségű drogot: kilóra árulták a heroint, a kokaint, és a többit."„A legfurcsább dolog, amivel találkoztam, úgynevezett egészségügyi szolgáltatások hirdetése volt. A hirdetők állítása szerint több olyan raktárral is rendelkeztek különböző országokban, ahol eltérő egészségügyi állapotú embereken (jellemzően hajléktalanokon) lehet végezni kísérleteket. Néhány korábbi munkát is említettek: például olyan kísérleteket, amelyekkel azt próbálták kideríteni, hogy mennyi anyag vagy szer kell ahhoz, hogy valaki meghaljon, vagy spontán abortuszt eredményezzen."