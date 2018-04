Ha Rómában jár, ezt ne hagyja ki

Róma születésnapján, április 21-én ebben az évben is megnyitotta kapuit az Aventinus dombon a rózsakert.A kertben több mint ezer fajta - az ősi fajtáktól a kertészek keresztezésekkel megalkotott modern növényekig - rózsatő pompázik. Már most egyre több gyönyörű rózsa nyílik ki, igaz egyelőre a szív alakú formában a rózsaszín rózsák virágzására kicsit várni kell.A Roseto mintegy 1100 faj rózsa otthona. A világ minden tájáról, még Kínából és Mongóliából is kerültek ide tövek. Talán a legérdekesebbek ezek közül a Rosa Chinensis Virdiflora, amelynek zöldek a szirmai, a Rosa Chinensis Mutabilis, amely a napok múlásával változtatja a színét és a Rosa Foetida, ami nem épp egyillatos fajta, pont arról híres, hogy ez egy büdös rózsa.A kert két jól elkülöníthető részből áll. A felsőben tekinthető meg a hagyományos rózsakiállítás, míg az alsóban az ilyenkor szokásos nagy presztízzsel bíró Premio Roma versenyre benevezett rózsacsodákat, illetve az előző évek győztes virágait láthatjuk.Az állandó gyűjtemény három csoportja botanikai (hagyományos), „régi" (a hagyományos rózsák keresztezéséből származó) és modern (mindenféle újabb hibrid) fajtákat tartalmaz.A rózsakert egészén június 17-ig ingyenesen látogatható minden nap 8.30 h-tól 19.30 h-ig. Egyre több gyönyörű rózsa nyílik ki, igaz egyelőre a szív alakú formában a rózsaszín rózsák virágzására kicsit várni kell.Azt azonban jó tudni, hogy május 19-én választják ki az év legszebbjét. Ezen a napon a zsűrizés miatt a kert a nyilvánosság előtt zárva lesz.Forrás:http://www.060608.ithttp://roma.repubblica.it