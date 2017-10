Ha van egy kis időd, pörgesd NB Belépőjét

Szeptember elején jött ki NB, azaz Kévés Gergő és hiphopegyüttesének legújabb albuma Belépő címen. Bár a koca rap hallgatók körében jobbára az első Ki Mit Tube?-ból lehet ismerős– hiszen a Ha annyi forintosom lenne című dala az egyik, ha nem a legkedveltebb rapvideója volt a szériának – a srác már 2012 óta zsebeli be az elismeréseket, 2013-ban vitte a Talentométer hiphop kategóriájának első helyét, majd egy évre rá a Hiphop.hu legnépszerűbb feltörekvő titánja.Első LP-je 2014-ben még szólóban ment, majd a 2015-ös Mixtape albumra már megfogalmazódott a zenekarrá válás igénye, így jött ki a Belépő is: Kívés Gergő (mc, zeneszerző-frontember), Péterffy Lili (ének), Sütő Gábor "Wakacorp" (DJ), Kiss Péter (gitár), Fekete János "Jammal" (dob, beatbox). Az új album elkészültében mások is segédkeztek, a teljesség igénye nélkül Kovács Krisztián a Fish! frontembere, Tink a Mulató Aztékokból, vagy LoT a Rímbiózisból.Az egész album hangulatában, mintha a tengeren való hánykódás analógiájára lenne felhúzva, ezt erősíti az Annyi minden című szám is, melyhez hasonló témában készült klip. Míg itt totálisan az élnivágyás, az élmények – minőségtől független – megélésének vágya, a petites perception-ok léleksimogató ereje és az embernek, mint sajátjának folyamatos változásában rejlő csodája fogalmazódik meg lágy dallamokon csónakázva, dalról dalra haladva mégis érzelmek heves viharába kerül a hallgató.Az Én Világom már kicsit zaklatottabb. Témájában még mindig viszi a rap zene intaktságának zászlaját, ez egyfajta örömóda szerű hitvallás, ám érezhetőek rajta a gyülekező felhők árnyai, ahogy megfogalmazódik benne a rap szakma elüzletiesedése és az, hogy ezek miatt maga a dolog néha csak belső emigrációban élhető át.A LOL tovább halad a kritika hullámhosszán. Górcső alá itt nem pusztán maga a szakma kerül, de kitekintést nyerhetünk annak a médiával fuzionált manipulálni hivatott ténykedéseire. Az ehhez a számhoz készült klip ezt mégjobban taglalja, túlefektelt képei és a pillanatról pillanatra történő stílusváltások jól nyomatékosítják korunk színes-szagos valóságának mibenlétét.A kritikai attitűd tovább erősödik. A Kamuflázs című számban ér össze a borongós zenei világ az éleslátó szöveggel, indítva el a vihart. Az oldaltól független politikai tartalom, kritika, nem csak azért releváns, mert egy az egyben húzza le a fátylat a propaganda jeles lózungjairól, de a politikai harcokban megfáradt és elidegenedett polgárok fásultságára is reflektál.A Megállíthatatlanban csúcsosodik ki a vihar. Tartalmát, tempóját és annak hevességét illetően ez tekinthető az album tetőpontjának. Gitárral rásegítve a dolog még karcosabb, szinte kifárad a szám végére az, aki hallgatja. NB már több munkájában is kifejtette véleményét a magyar rap helyzetéről, itt az elszámolás, alázás nélkül, csupán a tudást tétre rakva.A Filterek a személyes kedvencem. Az egésznek van egy olyan filmes klisés flesse, mint mikor az egykor bálkirálynő az életben nem boldogulva hozzámegy a gimis szerelméhez, aki persze elhízik, gány melót végez és csak a söröket tolja meccsnézés közben. Az alapkoncepció hasonló, megspékelve a közösségi média Patyomkin város-szerű káprázatával, ami a fiatalokat, mint Májá fátyla takarja el a valóságtól.Veszélyes dolog a nosztalgia, ha az ember túl sokat él benne hajlamos megmérgezni vele jelenét, jövőjét, mint az élet minden területéhez, ehhez is kell a mérték. Ezt feszegeti a Vissza, persze nem ennyire Coelhós bölcsességek felsorakoztatásával. Dallamvilágát tekintve, lelassult, melankolikus, borongós, mint maga a nosztalgia, szinte bele lehet feküdni.Az album végére csónakunk is révbe ér, kiérve a viharból újra tiszta az ég, látszódik a part, a biztos talaj. Az Egyszerelem már zenéjében is vidámabb, szabadabb, témáját tekintve elmarad a kritika, elmarad a sallang, és nem marad más, csak a zene őszinte szeretete. És ezt műfaji különbségek nélkül mindenki magára veheti. Az amit NB hip-hop alatt definiál az, amit mások rock ’n roll-nak vagy technonak vagy egyébnek, de szenvedéllyel mondanak, és ha így vesszük igen, „minden zenében van egy kis hip-hop…"