Hajdú Péter élete összeomlott, de derekasan küzd

Egyszer fent, egyszer lent – több magazinnak is van olyan rovata, amiben számba veszik, hogy mi történt egyes celebekkel, és aszerint osztják be őket a pozitív vagy a negatív részbe, nincs kétség afelől, hogy Hajdú Péter most hová kerülne... 2016 ugyanis nem a műsorvezető éve volt, legalábbis a második fele biztos nem - írja a Nők Lapja Café Nyár végén derült, ki, hogy 8 év után válságban van Hajdú Péter és Sarka Kata házassága, Sarka Kata el is költözött a gyerekekkel a közös otthonukból, és a válópert is beadták. Azt beszélik, hogy az elharapózó féltékenység és a kölcsönös bizalomvesztés okozta a házassági válságot.Ezzel majdnem párhuzamosan érkezett a hír, hogy a TV2 nem tart igényt a műsorvezető Showtime című műsorára, és a Hajdú Péter által gyártott többi műsorra is lejár a szerződés év végén. Így tehát megszakadt a kapcsolata a TV2-vel, helyette az ATV-hez ment, ahol az Esti Frizbi című műsorát élesztették újra.Hajdú Péter tízmilliós pert is elvesztett ősszel. Friderikusz és Hajdú serpája voltam címmel írt, és jelentetett meg könyvet Dömsödi Gábor. Hajdú Péternek ez nem tetszett, ezért perelt, de vesztett. Ráadásként pedig a perköltséget és az illetéket is neki kellett kifizetnie.