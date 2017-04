Hajdú Péter Facebookon reagált Sarka Kata vádjaira

Erősen indult a nap. A Bors nyomán mi is megírtuk, hogy ugyanazzal a nővel csalták Sarka Katát és Kulcsár Edinát. Minderre akkor derült fény, amikor a két lány Kasza Tibor új vetélkedőjének felvételén járt. Tibor csak annyit kérdezett, mi a közös pont a két nő életében, majd pillanatnyi szünet után Edina közölte: ugyanazzal csalt meg a vőlegényem, akivel Katát is a férje. A stúdióban megfagyott a levegő, de Kata feloldotta a helyzetet és azt mondta: „ha a világ legjobb nőjét is megcsalják, akkor nem velem van a baj". Edina szerint még hálásak is lehetnek a nőnek, akit egyikük sem akart megnevezni - írja a Nők Lapja Café Sarka Kata már korábban is mondta, hogy Hajdú Péter megcsalta a házasságuk alatt, szerinte többször is. „Az sem lep meg, hogy próbál rossz színben feltüntetni, hogy leplezze azokat, amiket az elmúlt tíz évben rendszeresen velem tett, mert retteg, hogy kiderül. (...) Az utolsó fél évben derültek ki a megcsalások, és amiért én tűrtem különböző dolgokat kilenc és fél évig, az abban a pillanatban értelmét vesztette" – fogalmazott, miután szakítottak.Hajdú Péter persze nem hagyta ennyiben a rágalmakat.