Hajdú Péter: ha apám szeretne beszélni, azt ne a sajtón keresztül tegye

Letargikus hangulatú interjút adott Hajdú Péter édesapja, József egy magazinnak. Az édesapa ebben arról beszélt, fia nyolc éve nem kereste, még a telefont sem emelte fel, hogy vele beszéljen. József a Best magazinnak azt mondta, egy ősrégi családi vita áll a háttérben, aminek okát nem szerette volna felfedni. Azt viszont igen, hogy öreg már és beteg, nyolcvan is elmúlt, úgy érzi, nincs sok hátra. Ezért békülni szeretne, és megismerni az unokáját, Dávidkát - írja a BorsOnline A segélykiáltásként is felfogható interjú még az ismeretlenek szívét is meglágyította, apa és fia azonban olyan mély sebeket hordoz magában, hogy talán ez is kevés lesz a béküléshez. A műsorvezető ugyanis hajthatatlannak tűnik. Lapunk telefonon érte utol a külföldön síelő Hajdú Pétert.– Sokkal komolyabb a konfliktusunk annál, hogy erről a sajtóban lehetne üzengetni, és én nem is szeretnék visszaüzenni neki semmit. Ha komolyan gondolja a békülési szándékot, nyilván meg fog keresni, és ez esetben el fogunk beszélgetni. De szerintem egy ilyet személyesen kell kezdeményezni, nem egy újságon keresztül – mondta Hajdú, aki édesapjához hasonlóan nem kívánta elárulni, mi a lassan egy évtizedes mosolyszünetet okozó vita tárgya.A problémát ugyan egyik fél sem akarta felfedni, ám Hajdú Péter könyvében, a Mr. Frizbiben kifejtette, szülei válása után úgy érezte, az apja elhanyagolta, nem számíthatott rá, nem segítette őt. A konkrét vita a pénz miatt robbant ki: József állítása szerint vett egy telket Péternek, hogy ott építkezzen. Péter hitelt vett fel, aminek törlesztőrészleteit az apja fizette, majd úgy adta el a telket, hogy Józsefnek nem szólt.