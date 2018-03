Hallgassa meg Sade legújabb számát, amivel az Időcsavar című filmben tér vissza az énekesnő

A hosszú évekre eltűnt Sade új száma szerepel Ava DuVernay Időcsavar című filmjében - írta kedden a The Hollywood Reporter.A Madeleine L'Engle fantasy sci-fije nyomán forgatott Időcsavart péntektől játsszák az észak-amerikai mozikban. Az R&B-sztár Sade a bemutató előtt hozta nyilvánosságra a produkcióhoz Ava DuVernay felkérésére készült új dalát, amelynek címe Flower of the Universe (Az univerzum virága).Sade utolsó albuma, a Soldier of Love 2010-ben jelent meg, egy évvel később pedig The Ultimate Collection címmel adtak ki korábbi számaiból válogatást.DuVernay filmjét nagy érdeklődés övezi zömmel női szereposztása és produkciós csapata miatt. A sci-fi sztárjai között látható majd Reese Witherspoon és Oprah Winfrey is.DuVernay a közösségi médiában mondott köszönetet Sadénak a film betétdaláért. "Királynő vagy és látnok, szeretünk téged" - fogalmazott a Twitteren.A film zenéjét Ramin Djawadi, a Trónok harca zeneszerzője komponálta. A produkcióban Sade dalán kívül Sia, Kehlani, DJ Khaled és Demi Lovato, Chloe x Halle és a FreeStyle Fellowship is hallható lesz.Az Időcsavart április 12-től játsszák a magyar mozik.