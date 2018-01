Hamarabb menne börtönbe Survivor Anita, mint hogy bocsánatot kérjen

Anita szeretettel gondozza Behemótot, aki már négy műtéten esett át

Anita egy külföldi út idejére az interneten magát kutyatrénernek feltüntető személy gondjaira bízta az akkor féléves Behemótot, mert úgy gondolta, hogy a legnagyobb biztonságban egy szakembernél lehet -írja a Bors Ennek ellenére a kutya a felügyelet második napján az egész életét megpecsételő sérülést szenvedett. Ekkor Anita a Facebookon egy kétsoros szövegben tette közzé a történteket, amiben száraz tényeket közölt, személyeskedés nélkül. A tréner mégis rágalmazással vádolja őt.

– Sorra kapom az üzeneteket olyan emberektől, akiknek ugyancsak rossz tapasztalataik voltak azzal a trénerrel, február 14-én mégis én állok elő vádlottként rágalmazásért – mondta a Borsnak Anita. – Azt, hogy a kutya a trénernél volt, egy – a saját maga által kiposztolt – fénykép bizonyítja, mások elmondásából tu­dom bizonyítani, hogy más kutya is megsérült nála, az orvosi papírokkal pedig a kutyám sérüléseit is bizonyítani tudom.Az orvosok szerint egy éles ütés érte Behemót combcsontját. Az akkor még izgága kölyökkutya a tréner későbbi elmondása szerint felugrott a levegőbe egy gyakorlat során, ő meg a földre rántotta. A kutya ijedtségében kitette oldalra a lábát, melynek következtében a földre csapódva nyílt combcsonttörést szenvedett.– A tréner akkor azt mondta, hogy egy normális kutya ilyen esetben talpra esik. Elvitte megműttetni Behemótot, akinek ké­sőbb összeroppant a másik lába is a saját súlya alatt, ezt követően műtétek sorozata következett. A mai napig gondozást igényel, a gyógyszert pedig élete végéig szednie kell.

Az ügyből egy év börtön is lehet a tényállas szerint, de Anitát biztos, hogy felmentik a rágalmazás alól. – Nem kérek bocsánatot, ha­marabb mennék börtönbe. Én láttam Behemót fájdalmát, és láttam, ahogy újra tanult járni. Ő nem tud kiállni magáért, én viszont kiállok érte – mondta Anita.Dr. Panyik Anita a civil életben munkaügyi szakjogászként foglalatoskodik, aki a hivatása mellett mindig is szerette az extrém kihívásokat: raftingolt, sziklát mászott és thai boxolt is. A Survivor műsorára is az vitte rá, hogy ezáltal feszegesse a határait, szereti leküzdeni a benne lakozó félelmeket, amire a műsor lehetőséget is adott neki. Hatalmas kukacokkal, óriási madárpókokkal is szembesült, de sikerrel leküzdötte a rettegést.