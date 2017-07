Hamarosan lezárulhat az egy éve tartó nyomozás a DVBSS ellen, akik a Soundon drogozhattak be lányokat

Már lassan egy éve történt, hogy a a kanadai DVBBS elektronikus zenekar öltözőjében bódult állapotban találtak több lányt , akiket a zenekar tagjai hívtak fel előbb a színpadra, majd az öltözőjükbe a Balaton Soundon.A pletykák szerint szintetikus drogokat találtak a fiatalok szervezetében, a zenekar tagjait is megvizsgálták a rendőrök és négyük közül hármuk esetében a kábítószergyorsteszt pozitív eredményt jelzett, így őket a nyomozók kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként, egy személyt pedig tanúként hallgattak ki.Felmerült a szexuális erőszak is, aminek gyanúját az is erősítette, hogy a zenekar csomagjaiban pikáns szexuális segédeszközöket és óvszert is találtak nagy mennyiségben a rendőrök. Az alapos nyomozás azonban megállapította, hogy nem történt szexuális erőszak, idézte Kasznár Gyula alezredest az Index A lap a Zsaru magazin információira hivatkozva arról is beszámolt, hogy Szunomár Gábor őrnagy szerint ha az ügyészség nem rendel el további nyomozást, akkor az ügyet hamarosan lezárják.