Hamarosan megjelenik a Margaret Island új lemeze

A harmadik lemezről azt szokták mondani, hogy vízválasztó, magában hordozza az újjászületést: témáiban és zeneileg is eddigre tud megújulni, kiforrni egy zenei projekt. Az évek során a mi zenei ízlésünk is folyamatosan változott, így természetes, hogy szerettünk volna új dolgokat kipróbálni, új hangszíneket behozni. Sok szempontból kísérleteztünk: szétszedtük magunkat, majd újra összeraktuk. Persze vannak dalok, amelyek a korábbiakhoz hasonlóak lettek, míg egyesek merőben mások"

Gondolatiságát, témáit tekintve szerintem egy igazán aktuális, mai anyag született. A mi gondolkodásunk is érettebb lett, talán kritikusabbak is lettünk. Az előző lemezek ’napfényes’ hangulata után most olyan élményekből, tapasztalásokból is merítettünk, amelyek az utóbbi intenzív években értek minket, és nem csupán vidám pillanatokból táplálkoztak. Az új anyagon teret engedtünk a csalódottságunknak, dühünknek is, amellett, hogy továbbra is abban hiszünk, hogy meg kell látni mindenben az értéket, szépséget és jót. Utóbbiban persze az is nagy segítségünkre van, hogy egy igazán szerető, nyitott és elfogadó közönségünk van, akik pozitív attitűdjükkel továbbra is táplálják bennünk azt a hitet, hogy minden külső nehézség ellenére – akár másokkal összekapaszkodva – ki lehet alakítani magunkban egy nyugalmas belső kis szigetet, ahova a nap végén hazatérhetünk."

Sűrű időszakot tudhatunk magunk mögött, hiszen az album befejező munkálatai a fesztiválszezon kellős közepén zajlottak: amikor épp nem koncerteztünk, akkor a stúdióban voltunk. Annak ellenére, hogy ez nem volt könnyű menet, valahogy mégis inkább feltöltött minket ez az időszak: a fáradtság helyét inkább az alkotás izgalma, azok a mindig vágyott jó kis ’flow’ élmények vették át. Szerintem a végeredmény egy igazán színes anyag lett, így nagyon várjuk, hogy hogyan fogadja majd a lemezt a közönségünk."

Meglepetésekben nincs hiány a Füstös Bálint, Lábas Viki és Törőcsik Kristóf alkotta Junior Artisjus díjas szerzőhármas új lemezén: az eddigi irányvonal mellett zeneileg új hangzásokkal, új hangszerekkel is kísérletezett a csapat.A lemez sokszínűségét jelzi, hogy több producer, zenész is közreműködik egy-egy dalban. Többek között a metál színtérről ismert Apey & The Pea frontemberével, Áron Andris ’Apey’-val vagy az elektronikus zenében neves dj-producer JumoDaddy-vel és Monkeyneck-kel is születtek közös számok, de helyet kapott a lemezen egy korábbi Gerendás Péter dal is új köntösbe bújtatva.- meséli Füstös Bálint az új albumról.Dalszövegeiket tekintve egyre több saját szerzeménnyel találkozhatunk az albumon, de a korábbi Margaret Island dalokból jól ismert Hujber Szabolcs mellett a zenészlegenda Bródy János, illetve a népszerű kortárs költő-slammer Kemény Zsófi is írt szövegeket az albumra.- fogalmaz Lábas Viki.Az album befejező munkálataira a nyár folyamán került sor, amiről Törőcsik Kristóf, a zenekar basszusgitárosa így mesél:Az albumról a Hóvirág és a Legszebb szavak című dalok idén megjelent klipjei után a következő videóklip a Járom az utadat c. dalhoz készül, melyet még az ősszel megjelentet a csapat.A lemezbemutató nagykoncertre szeptember 21-én a Budapest Parkban kerül sor, ahol a vendég Antonia Vai és zenekara lesz. A koncertet követően az album a MOL kutakon lesz elérhető.(Nyitókép: Pályi Zsófia)