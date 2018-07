Hamarosan újabb csatornát indít a TV2

A TV2 Csoport augusztus 11-én indítja el legújabb sportcsatornáját, amin mások mellett az UEFA Bajnokok Ligája és a La Liga közvetítései is láthatóak lesznek - jelentették be a sportcsatorna weboldalán A legfiatalabb tematikus kábeltévé műsorán az UEFA-val kötött hosszútávú szerződés értelmében 2018 és 2021 között a Bajnokok Ligája mérkőzéseit is követhetik majd a nézők.A szurkolók minden forduló minden játéknapján láthatnak mérkőzéseket, az új, 19 órás kezdési időponttal rendezett találkozókat kizárólag a Spíler2 műsorán. Érkezik továbbá a spanyol labdarúgó-bajnokság a La Liga (2018-2021) is a csatornára. Ettől a szezontól kezdve a szerződés végéig a korábban megszokottakhoz képest soha nem látott mennyiségű találkozót követhetnek a nézők.A Spíler1 és Spíler2 műsorkínálatában továbbra is megtalálhatók az olyan közkedvelt bajnokságok, mint az észak-amerikai profi jégkorong liga, az NHL mérkőzései, a technikai sportok rajongóinak nagy kedvence, a Moto GP és persze a Premier League, a világ egyik legerősebb labdarúgó-bajnoksága., ugyanis a megváltozott nézői igényekhez igazodva. A hamarosan induló platformon a Spíler1 és Spíler2 sporttartalmai mellett még több prémium sportközvetítés várja az érdeklődőket.Több, mint 800 focimeccs és 200 jégkorong közvetítés! Akár öt párhuzamos élő mérkőzés közül is válogathatnak a sportszeretők, a kínálatban megtalálható lesz a La Liga, az UEFA Bajnokok Ligája, a Premier League mérkőzései. De természetesen a Moto GP és az NHL tartalmai is elérhetőek lesznek.Az indulás néhány héten belül várható és érdemes figyelni a híradásokat, mert az első ezer regisztráló 25%-os kedvezménnyel vásárolhatja meg a szolgáltatást 3 hónapon keresztül.További információ a www.spilerextra.hu oldalon található.