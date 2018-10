Hangolódj a Halloweenre a Nickelodeonnal!

Csokit, vagy csalunk! – elő a töklámpásokkal, jelmezekkel, indulhat a készülődés a Halloweenre! A Nickelodeonnal a gyerekek már október 28-án ráhangolódhatnak a játékos rémisztgetésre − a tévécsatorna tematikus napja a saját sorozataiból válogatva különleges epizódokkal jelentkezik. A nap egy igazi országos premierrel zárul, hiszen Magyarországon a Nickelodeonon debütál A tini nindzsa teknőcök felemelkedése című új animációs sorozat.



Az őszi szünet nem is indulhatna önfeledtebben, mint egy kis mesesorozatnézős maratoni kikapcsolódással. A halloweeni tematikus vasárnapon 08.00-tól Nella, a hercegnő lovag várja a korán kelőket, méghozzá egy vadonatúj résszel. Szintén új epizóddal jelentkezik 12.30-tól a Bunsen, a bestia, majd 12.55-től megkezdődik a Halloween maraton, benne ALVINNN! és a mókusok, SpongyaBob, Game Shakers, Nicky, Ricky, Dicky and Dawn, Veszélyes Henry, A Thunderman család, Tündéri keresztszülők, A Lármás család és a Rocksuli is tematikus részekkel várja a gyerekeket.



A nap befejezéseként, 19.55-kor debütál az új sorozat, A tini nindzsa teknőcök felemelkedése. Az első évadban 26 részen keresztül lehet majd végigizgulni a teknőcök kalandjait. A történet, akár a klasszikus képregény, négy mutáns tini teknősről szól, akik New York csatornáiban élnek. Doni, Leo, Rafi és Miki egy nap különleges nindzsaerőre tesznek szert, így együtt kell harcolniuk a gonosz ellen, míg sorsuk be nem teljesül és hősökké nem vállnak.



Október 28-án, vasárnap Halloween maraton a Nickelodeon műsorán, 19.55-től pedig A tini nindzsa teknőcök felemelkedése országos premier!