Hans Zimmer: otthon érzem magam Magyarországon

A Gladiátor, Az oroszlánkirály, A Karib-tenger kalózai-filmek vagy a Batman-trilógia zeneszerzője egyszer úgy fogalmazott: "a filmek álmok, és szerintem az álmoknak zenéje van. Én filmzenébe öntöm az álmaimat".



A második világkörüli koncertturnéjára készülő Hans Zimmer telefonon adott interjút az MTI-nek. "Az élet túl rövid, ahhoz, hogy az ember ne próbálkozzon, ne vágjon bele kalandokba. Negyven évig nem álltam a közönség elé, mert lámpalázas vagyok. De ez nem lehet kifogás. Nem szabad elrejtőzni, eljön az az idő, amikor szembe kell nézni a közönséggel. Igen, ez nagy kaland, először borzasztóan féltem, de feladtam az óvatosságot" - mondta.



Hollywood legkeresettebb zeneszerzője, aki már több mint száz filmhez komponált zenét, az idei első európai koncertkörút kirobbanó sikere után jövőre ismét útra kel saját, 15 tagú stúdiócsapatával, hogy szimfonikus zenekar és kórus kíséretében, valamint sztárvendégek közreműködésével eljátssza a közönségnek legnépszerűbb filmzenéit. A turné első európai állomása május 16-án lesz Helsinkiben, a budapesti koncertet pedig a Papp László Budapest Sportarénában június 1-jén rendezik meg a LiveNation szervezésében.



A zeneszerző elmondta, hogy a májusi budapesti előadásról szép emlékeket őriz és szívből örül, hogy visszatérhet Magyarországra. "Nagyszerű barátaim vannak ott, nagyon közel érzem magamhoz a várost, a közönség is egyszerűen hihetetlen. Aki ott él, talán nem is veszi észre, de Budapest szerintem a világ egyik legszebb városa" - fogalmazott.



Hans Zimmer, aki a koncerteken gitáron is játszik, 2014-ben két teltházas londoni fellépés után kezdett el foglalkozni a turné gondolatával. "Az egész életemet egy szobában ülve töltöm, zenét írva. Kimozdulni, megnézni a világot, egyszerűen fantasztikus" - mondta.



Az előző turné legnagyobb meglepetése az volt számára, hogy mindenütt milyen lelkes közönség előtt szerepelhettek. Bár az első koncert előtt nagyon izgultak, "nem romlott el semmi, az emberek eljöttek és jobban játszottunk, mint a próbákon" - idézte fel azt is, hozzáfűzve, hogy nagyszerű érzés volt élményt szerezni a hallgatóságnak.



A zenész megjegyezte, számára különösen sokat jelentett, hogy mellette voltak "azok a nagyszerű zenészek, akiknek a játékát már mindenki hallotta, de a közönség valójában még nem láthatta őket", és együtt játszhatott azokkal az emberekkel, akikkel az elmúlt harminc évben dolgozott.



Az előadás programja jó hangulatú, de hosszúra nyúló, parázs viták közepette született meg. Az egész válogatási folyamat "nagyon demokratikus" volt és végül minden szám jó okkal került a műsorba - mesélte.



Az új turnéhoz valószínűleg csak kicsit változtatnak a műsoron, mivel "nagyon jól működött" a dolog. "Biztos játsszuk a kalózos zenéket és Az oroszlánkirályt, de akadnak olyan darabok is, amelyek kimaradnak. Az a helyzet, hogy mindig lehet javítani a műsoron. Marc Brickman látványtervező nagyszerű munkát végzett" - tette hozzá.



Hans Zimmer több alkalommal, köztük az Eredet Oscar-díjra jelölt filmzenéjén is együtt dolgozott az egykori The Smiths alternatív rockegyüttes legendás gitárosával, Johnny Marr énekes-dalszerzővel. Jelenleg Marr új lemezét is együtt készítik, és a gitáros Hans Zimmer első turnéjának több koncertjén is fellépett sztárvendégként. A zeneszerző arra a kérdésre, hogy vajon ezúttal Budapestre is elkíséri-e Marr, talányosan azt válaszolta: "igen, lehetséges, de más meglepetést tartogatok, erről azonban most nem árulok el többet".



A kértészes előadás programjában a Csillagok között ugyancsak Oscarra jelölt dallamai is megszólalnak, erősítette meg a zeneszerző hozzátéve, hogy közben tovább is fejlesztették ezt a zenei anyagot. "A Csillagok között és az Eredet is nagyon közel áll hozzám, egészen máshogyan kötődöm ezekhez a zenékhez" - jegyezte meg.



Elárulta, hogy amikor az Eredetet játssza, úgy érzi, szinte a közönség is eltűnik és egyedül marad a zenével. A pillanat ihletettségét egy személyes történettel világította meg. "Amikor Hollywoodba mentem, Ronni Chasen lett a sajtóügynököm, a szárnyai alá vett, olyan volt, mint egy anya a számomra, nagyon jó barátok voltunk. Mielőtt 2010-ben meggyilkolták volna (hazafelé tartott kocsijával, amikor egy rabló lelőtte Los Angelesben), az Eredetet hallotta tőlem utoljára. Mindig rá emlékezem ezzel a zenével".



Hans Zimmer korábban elmondta: amikor egy filmen kezd dolgozni, mindig az a legfontosabb, hogy megtalálja azt a momentumot, amely egészen személyessé teszi számára a történetet.



Az Oscar-, Golden Globe-, Grammy- és Tony-díjas filmzeneszerző kiemelte: nagyon örül, hogy ismét Európában turnézik majd. "Los Angelesben élek, de ahogy visszatérek Európába, más emberré változom, azonnal itthon érzem magam. Szembesülök azzal, hogy ki voltam, ki vagyok. Nem vagyok idegen Európában, még Magyarországon sem, amelynek a nyelvét senki sem tudja megtanulni, én biztosan nem. De sok magyar barátom van, akik miatt otthon érzem magam. Hazajövök Európába és ez nagyszerű" - mondta Hans Zimmer.