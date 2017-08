Hány tál fodroskelt lehet megenni 8 perc alatt? Ennyit!

Megvédte bajnoki címét fodroskelevésben a nigériai származású Gideon Oji, aki a New York állambeli Erie megyei vásáron visszaverte a többszörös hotdogevő bajnok, Joey Chestnut kihívását.



Oji 22,5 tál fodroskelt evett meg nyolc perc alatt, a Coney Island-i híres hot dog-evő bajnokságot évek óta megnyerő Joey "Jaws" Chestnut 20 tálkányit nyomott be.



A fodroskelt nyersen, felszeletelve olajjal és ecettel leöntve szolgálják fel a versenyzőknek.



A Kale Yeah! nevű versenyt tavaly rendezték meg először, a világ legegészségesebb evőversenyének meghirdetve. A Nigériából származó Oji tavaly 25,5 tálkányi fodroskelt evett meg nyolc perc alatt.



"Nagyon sok zöldséget eszünk ott, ahonnan származom, így ebben otthon vagyok" - nyilatkozta a verseny után a Georgia államban élő 25 éves férfi, aki 2008-ban érkezett az Egyesült Államokba.



"Nem tudom megunni, természetes keserű íze van" - mondta a fordoskelről.



A versenyzők a bajnoki cím mellett a kétezer dolláros pénzdíjért is küzdöttek.



A hotdogevő bajnok Chestnut számára a fodroskel igencsak szokatlan étel volt. "Ettem már párolt kelt baconszalonnával, de nyers kelt még soha" - idézte őt a Buffalo News helyi lap honlapja.



"Jogos győztes viszi haza a bajnoki címet, de jövőre visszajövök és megdöntöm őt" - tette hozzá.