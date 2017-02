Harmadszor is A mi kis falunk nyerte a heti nézettségi versenyt

Verhetetlennek tűnik A mi kis falunk a kereskedelmi célcsoportban: az RTL Klub új fikciós sorozata ugyanis a 7. héten is a nézettségi lista élén végzett. Az RTL Klub fölénye pedig az elmúlt héten is vitathatatlan volt, hiszen a legnézettebb 50 műsor közül 35 a vezető kereskedelmi csatornán futott - áll a csatorna közleményében.



Az RTL Klub három héttel ezelőtt indította el legújabb fikciós sorozatát, amely az elmúlt hetek nézettségi statisztikái alapján óriási sikerrel fut a kereskedelmi célcsoportban. A mi kis falunk harmadik epizódja a legnézettebb műsor lett a 7. héten a 18-49 éves korosztály körében. Pajkaszeg semmiképpen sem hétköznapi, ám annál mulatságosabb hétköznapjait bemutató sorozat múlt hétcsütörtöki része egyébként aznap 29,8 százalékos közönségarányt ért el és több mint 400 ezer nézőt ültetett a képernyők elé a 18-49 éves korosztályból. A későbbi napokon, a felvételről történő (időeltolásos) televíziónézés adatait is figyelembe véve még nagyobb a műsor nézettsége: a hétvége folyamán (vasárnapig bezárólag) ugyanis további csaknem 50 ezer ember nézte meg ezt a műsort. A teljes, 18-49-es célcsoport nézettségének több mint 13 százalékát így már a felvételről történő lejátszás adja, a 29,8 százalékos aznapi közönségarányt pedig ez a hozzáadott nézettség már most 31,9 százalékra emelte. A több, mint 2 százalékpontos közönségarány-emelkedés egyébként az első két részre is igaz volt, ez pedig azt jelenti, hogy nemcsak a műsor élő nézettsége, de A mi kis falunk időeltolásos nézettsége is kiugróvá teszi a sorozatot a többi televíziós programhoz viszonyítva.



A mi kis falunk sikere mellett továbbra is egyértelműek az erőviszonyok a kereskedelmi célcsoportért vívott nézettségi versenyben: a 7. héten a top 50-es lista első 27 helyén kizárólag az RTL Klubon futó műsorok szerepelnek. Például a Barátok közt – a nézettségi lista második, harmadik, ötödik, hatodik és nyolcadik helyén –, amely múlt héten 21,5 százalékos átlagos közönségarányt ért el. A lista előkelő negyedik helyére ezúttal a Tűzgyűrű című amerikai sci-fi került fel, amely vasárnap este 20 százalékos közönségarányt ért el a 18-49 évesek körében.



Ugyancsak népszerű volt a kereskedelmi célcsoportban az RTL Klub másik, saját gyártású napi sorozata, az Éjjel-Nappal Budapest is, amely múlt héten átlagosan 20,1 százalékos közönségarányt ért el, és mind az öt epizódja bekerült a legnézettebb műsorok top 17-es listájába.



Kiválóan teljesített az RTL Klub saját gyártású info-entertainment műsora, a Fókusz, amelynek csütörtöki adása a 9. legnézettebb műsor lett a 7. héten, a családegyesítő Keresem a családom című sorozat pedig a 11. helyezést érte el a kereskedelmi célcsoportban. Az RTL Klub Híradója volt a legnézettebb hírműsor a 18-49 évesek körében, a vasárnapi adás a 15. lett a nézettségi toplistán, több mint 289 ezer nézőt ültetett a képernyők elé és 20,4 százalékos közönségarányt ért el. Érdekesség, hogy a teljes lakosság körében a Híradó vasárnapi adása volt a legnézettebb.



Összességében a 7. héten a 18-49 évesek körében az 50 legnézettebb műsor közül 35 az RTL Klubon futott.



Az RTL Magyarországhoz tartozó csatornák átlagos, 7. heti főműsoridős Live+As Live közönségaránya a 18-49-es korosztály körében 33,6 százalék volt, így magabiztosan vezet a 17,8 százalékot elérő TV2 Csoporttal szemben. Az RTL Klub főműsoridőben a kereskedelmi célcsoport körében idén eddig 47 estét nyert meg, míg a TV2 egyet.