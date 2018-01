Három új robotot mutat be az LG a 2018-as CES-en

Az LG Electronics (LG) egy éve, a Las Vegas-i CES-en jelentkezett első robotikai megoldásaival, az idei kiállításon pedig három új robotot mutat be. A legújabb robotokat kifejezetten kereskedelmi használatra, a hotelek, repülőterek és bevásárlóközpontok számára fejlesztették ki. Az LG szerint ez a terület lehet a vállalat jövőbeni növekedésének a motorja, ezért helyez mind nagyobb hangsúlyt a robotikára.



Mindhárom robot az LG új CLOi márkájának tagja: a felszolgáló robot (Serving Robot), a hordárrobot (Porter Robot) és a bevásárló-asszisztens robot (Shopping Cart Robot) az LG tavaly bemutatott reptéri robotjainak (Airport Guide Robot és Airport Cleaning Robot) nyomdokaiba lép, melyek sikerrel vizsgáztak a koreai Incheon Nemzetközi Repülőtéren. A CLOi termékcsaládnak szintén tagja a tavaly bemutatott fűnyíró robot (Lawn Mowing Robot) és a barátságos Hub Robot. Utóbbit nemrégiben sikeresen tesztelték Korea egyik legnagyobb pénzintézeténél, ahol a robot a bankfiókokban szolgálta ki az ügyfeleket.



A felszolgáló robot (Serving Robot) feladata, hogy a hotelekben és reptéri várótermekben gyorsan és hatékonyan vigye ki a megrendelt ételeket és italokat a vendégeknek. A robot éjjel-nappal, megszakítás nélkül képes ellátni egy pincér feladatait, beépített csúsztatható tálcájával pedig úgy képes odanyújtani a vásárlóknak az elkészült fogásokat, hogy azokat könnyebb legyen elvenni. Ha a kívánt ételek és italok felszolgálása megtörtént és ezt a vendég is jóváhagyja, a robot önállóan visszatér a helyére.



A csomaghordó robotot (Porter Robot) kifejezetten arra tervezték, hogy a szállóvendégek poggyászát a szobákba szállítsa – ezzel a robot minimálisra csökkenti azt a kényelmetlenséget, amit a lassú kiszolgálás vagy az alkalmazottakra történő várakozás jelenthet egy forgalmas hotelben. A csomaghordó robot segítségével be- és kijelentkezhetnek a vendégek, de a számlát is rendezhetik rajta keresztül, így a szobák elfoglalása vagy a hotelből való távozás a lehető leggyorsabbá és legkényelmesebbé válik.



Az LG a bevásárlóközpontokban is felhasználja a robotika terén szerzett tapasztalatait, különleges vásárlási élményt nyújtva a prémium szupermarketek látogatóinak. Az LG bevásárló-asszisztens robotjának (Shopping Cart Robot) vonalkód-olvasójával a vásárlók beszkennnelhetik a termékeket, így azonnal tájékozódhatnak az árakról, de a teljes bevásárlólistájukat is megtekinthetik a robot kijelzőjén. A robot az okostelefonos alkalmazásokban kiválasztott termékekhez is el tudja vezetni a vásárlókat az üzleten belül.



Az LG a CLOi termékcsalád robotjait a ThinQ termékekkel párhuzamosan fejleszti: utóbbi a cég mesterséges intelligenciával felszerelt szórakoztató- és háztartási elektronikai termékeinek új márkája. Az LG CLOi brandjének célja, hogy a vásárlók a mesterségesintelligencia-technológia használatával innovatív kényelmi megoldásokat és közvetlen segítséget kapjanak a robotoktól.



– Az LG elkötelezett a robotportfólió bővítése iránt: hiszünk benne, hogy a robotikai megoldások jövőbeni növekedésünk motorját jelentik. Olyan robotokat szeretnénk létrehozni, amelyek valódi innovációval teszik kényelmesebbé vásárlóink életét – mondta Ryu Hye-jung, az LG háztartási elektronikai és légkondicionáló üzletágának divízióvezetője. – A továbbiakban is kereskedelmi és háztartási robotok széles választékát fejlesztjük majd ki, és új lehetőségeket keresünk a robotikai iparág fejlődésének előmozdítására.