Háromszoros Grammy-díjas zenész nyitja meg a vizes vb-t

Káel Csaba, a nyitó- és záróesemények főrendezője, a Müpa vezérigazgatója a július 14-i megnyitóról tartott szombat esti budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte: nem egy koncertről van szó, hanem egy nagyon átgondolt, felépített összművészeti produkcióról, amelynek része egy világsztár fellépő.Mint fogalmazott, bravúros cserét sikerült megvalósítani, miután Emeli Sandé lemondta nyári európai fellépéseit, ezzel együtt a megnyitón való részvételt. A produkcióba Emeli Sandé helyére CeeLo Green háromszoros Grammy-díjas amerikai művész érkezik, aki Magyarországon is nagyon népszerű. A fellépés kondíciói sem változtak - tette hozzá.Elmondta, hogy a technikai előkészületek befejeződtek, vasárnap elkezdődnek az összpróbák: a különböző művészeti csoportok együtt veszik birtokba a színpadon.Hozzátette, hogy az ECA2 francia céggel közösen tervezték meg a látványt, a hangot és a zenét.Jean-Christophe Canizares, az ECA2 igazgatója elmondta, hogy mintegy öt hónapja dolgoznak a projekten, amely technikai és művészi kihívást is jelent.A helyszín különlegességéről szólva kiemelte: a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy egy ilyen méretű színpadot a vízen, a város közepén kellett létrehozni. A színpad három futballpálya méretű, és a teljes terület, amelyen a produkció megvalósul, 20 futballpályát tesz ki. Mint mondta, 29 nagy kamionnal érkeztek a rendezvényre.Borsa Miklós, a vizes világbajnokságot szervező Bp2017 Nonprofit Kft. szóvivője elmondta: aki nem otthonról szeretné nézni a megnyitó ünnepséget, az a budai és a pesti alsó rakpartról, valamint az Erzsébet-hídról, tíz kivetítőn követheti, hogy mi történik a színpadon. A budai Vár fényfestése, a szökőkút-világítás és a tűzijáték is látható lesz ezekről a helyszínekről.A 17. FINA Világbajnokság megnyitóján félezren táncolnak majd egyszerre: a produkció végigvezeti a nézőt az ország történelmén, amelyben mindig kiemelt szerep jutott a víznek, elsősorban a Dunának.A Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Duna Művészegyüttes és az ExperiDance Production mellett több amatőr néptáncegyüttes, artisták, akrobaták, modern- és balettművészek, valamint ritmikus gimnasztika válogatott csapat gyakorol együtt már hónapok óta a produkcióra.A Müpa szervezésében megvalósuló, kétórás előadásban mintegy 220 önkéntes és fiatal sportoló is részt vesz, és a közreműködők között lesznek olyan ismert művészek is, mint Eötvös Péter, Herczku Ágnes vagy Bogányi Gergely.