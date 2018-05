Harry és Meghan: Los Angeles-ben is kelendőek a hercegi esküvő emléktárgyai

Gyorsan gazdára találnak a Los Angeles-i boltokban azok a tányérok, csészék, teáskanalak és más emléktárgyak, amelyek az egy hét múlva egybekelő Harry herceget és Meghan Markle-t ábrázolják.



A páratlan érdeklődés fő oka a menyasszony kaliforniai gyökerei, Meghan Markle Los Angelesben született és nevelkedett. Egy Santa Monica-i ajándékbolt tulajdonosa szerint a kereslet jóval meghaladta a várakozásaikat.



"Hihetetlen. Hoztunk egy nagy tételt, majd azt gondoltuk, nem fogjuk eladni, aztán az első héten elment minden". Azóta újabb és újabb tételeket hoztunk be - mondta Dympna Madeley, aki az angliai Lutonból 23 éve települt át Kaliforniába. Hozzátette, hogy vásárlói között vannak britek, amerikaiak egyaránt, akik gyorsan elkapkodják a szuveníreket a május 19-re tervezett angliai esküvő előtt.



A kicsiny boltban Meghan Markle és Harry herceg kartonpapírból készült, életnagyságú figuráitól kezdve angol zászlók, tányérok, teáscsészék, teáskanalak, poháralátétek, szalvétagyűrűk, táskák sorakoznak, de megtalálhatók olyan brit kedvencek is, mint a Cadbury csokoládé, a Marmite vagy a PG Tips teák.



A közelmúltban az Egyesült Államokba érkezett brit Holly Gottlieb arról beszélt, hogy az amerikaiakat szinte jobban érdekli a hercegi esküvő, mint őt magát, hiszen egy kaliforniai lány házasodik be a brit királyi családba.