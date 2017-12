Harry herceg: fantasztikus karácsonya volt Meghannek a királyi családdal

A 33 éves Harry herceg a Today (Ma) című műsor vendégszerkesztője volt a mai napon, amelyben leadták Barack Obamával készített interjúját is. A háromórás műsor végén Sarah Montague műsorvezető a karácsonyról faggatta a herceget, ugyanis Meghan Markle-t is vendégül látták karácsonykor Sandringhamben . Harry herceg elmondta, fantasztikusan sikerült, és Meghan nagyon jól érezte magát. Hozzátette, hogy a család melegen fogadta a 36 éves színésznőt, a brit királyiak "a család, amilyen neki soha nem volt" - fogalmazott a herceg. Meghan szülei ugyanis 1987-ben elváltak, édesapja még nem is találkozott Harry herceggel.