Harry hercegék esküvője miatt két koncertjét is lemondta Elton John

Lemondta két májusi Las Vegas-i koncertjét Sir Elton John, hogy jelen lehessen a brit uralkodó unokája, Harry herceg esküvőjén.



A 33 éves Harry és 36 esztendős amerikai menyasszonya, Meghan Markle színésznő esküvője május 19-én lesz a London nyugati határában fekvő Windsor ősi királyi rezidenciájának Szent György-kápolnájában.



Sir Elton, a brit rock 70 éves veterán szupersztárja Las Vegas világhírű Caesars Palace szállodájában tart folyamatos, minden évben visszatérő koncertsorozatot, ám szerdai brit médiajelentések szerint a május 18-án és 19-én esedékes fellépéseit lemondta, kifejezetten azért, hogy jelen lehessen Harry és Meghan Markle esküvőjén.



Az első beszámolókból nem derül ki, hogy Elton John zenével is köszönti-e majd a hercegi párt. A zenész néhány hete még azt mondta: azt sem tudja, hogy egyáltalán meghívják-e az esküvőre.



A meghívás azonban jó eséllyel megjósolható, hiszen Elton Johnról évtizedek óta közismert, hogy igen szoros baráti kapcsolatokat ápol a brit királyi család fiatalabb tagjaival. Szinte legendás volt barátsága a néhai Diana hercegnővel, Harry és bátyja, Vilmos herceg 1997-ben autószerencsétlenségben elhunyt édesanyjával, akinek búcsúszertartásán, a londoni Westminster apátságban előadta a hercegnő emlékére írt, Candle in the Wind című dalát.



Sir Elton a múlt hónap végén bejelentette, hogy az idén világkörüli turnéra indul, utána viszont befejezi a koncertezést. Az ősszel kezdődő hároméves turné, amely az összes földrészt érinti, 300 fellépésből áll majd.



Elton John biztosította azonban rajongóit arról is, hogy a zenének továbbra sem fordít hátat, reményei szerint jelennek meg még új albumai, sőt musicaleket is ír.



A brit világsztár csaknem öt évtizedet töltött eddig színpadon, és világszerte 300 milliónál több lemeze fogyott.