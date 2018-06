Hasmenés elleni szénnel és tejszínhabbal szépül Lilu tesója

Édes, finom, fehér, és még a sminkedet is leszedi: mi az? – teszi fel a kérdést egyik videójában az internet legújabb sztárja, Kovalcsik Kriszti, aki aztán persze ki is próbálja a sütialapanyagot: tejszínhabbal mos arcot.De a fiatal lány a szépségért magára ken hasmenés ellen használt tablettákat, ragasztóból és útifűmaghéjból kevert színes trutyit, csokikrémet és kávétapaszt, sőt hajat is festett már céklával és kurkumával is.A név nem véletlenül ismerős, a vagány szőke lány bizony nem más, mint Kovalcsik Ildikó, vagyis Lilu tesója - írja a borsonline.hu . És persze nem csak a vezetéknév azonos, Kriszti akár a hasonmása is lehetne Lilunak. A két testvér most először dolgozik együtt: Kriszti a Liluland. hu-n a legextrémebb szépség­trükköket próbálja ki a saját arcán.– Babszit, vagyis Krisztit nem kellett rábeszélni a közös munkára, mert tudja, hogy mihez van kedve, és csak olyat csinál. Én se kérnék tőle olyat, amihez nincs kedve. Nagyon élvezi, minden szépségtéma érdekli. Az elején mi is rácsodálkoztunk Máté Krisztával, az oldal társalapítójával, hogy bár soha nem csinált ilyet, hihetetlenül fesztelen a kamerák előtt, végtelenül tehetséges. Nagyon büszke va­gyok rá – mesélte a Borsnak Li­lu.