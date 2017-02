Használható-e a gyorshajtók ellen a hajszárító?

A skóciai Hopeman kisvárosának lakói háborút hirdettek a gyorshajtók ellen. A BBC jelentése szerint a városban van egy 60 mérföld óránkénti sebességkorlátozás, ám ezt nem sokan tartják be. A gyorshajtók ellen ugyan a hatóságok is küzdenek, ám ez nem nyugtatja meg a lakókat.A szomszédság már amúgy is mindent megtett, hogy elkerüljék a száguldozásból adódó baleseteket, például létrákat állítottak a hátsó udvaroknál lévő falakhoz, hogy a gyerekek az iskolából hazamenet így kerüljék ki a forgalmas útszakaszon való áthaladást.A legújabb trükkhöz egy hajszárító kell és egy láthatósági mellény - áll a borsonline.hu cikkében.Egyre több helyen láthatók a városban a házak elé kihelyezett hajszárítók, vagy házuk előtt láthatósági mellényben hajszárítót tartó emberek, akik messziről éppen úgy néznek ki, mintha a rendőrség által használt kézi traffipaxot használnák. Azok az autósok, akik messziről kiszúrják az eszközt, azonnal lassítanak, így a városlakók sufnituninggal legalább részben elérik a céljukat.