Hat év után új lemezzel rukkol elő a Bon-Bon - Videó

Hírességek a Bon-Bon legújabb klipjében!Szeptember 26-án jelent meg a magyar zeneipar egyik legismertebb duója, a Bon-Bon legújabb dala. A zenekar rajongóinak nagy örömére a számmal együtt rögtön érkezik a klip is, méghozzá nem is akárhogyan.A videóban a magyar média ismert alakjai vállaltak kisebb-nagyobb szerepeket. Főszerepben Pindroch Csabát láthatjuk, de feltűnik mellette Gesztesi Károly, Gubás Gabriella, Kautzky Armand, Szorcsik Viktória, és még sokan mások is.A Valami Amerika betétdalával elhíresült zenekar más újdonsággal is készül:, ami a Bé oldal címet fogja viselni.A márciusban bemutatott, és nagy sikernek örvendő Szárnyak a szívemencímű dalukon kívül 11 magyar és 2 angol nyelvű újdonság szerepel majd az albumon. A megszokott pörgős, bulizós számok mellett az új lemezen a Bon-Bon az érzelmesebb oldalát is megmutatja.Szolnoki Péter jellegzetes énekhangján ezúttal friss, modern dallamok szólalnak meg, ami tökéletesen megmutatja, hogy az együttes még huszonkét év után is meg tud újulni.